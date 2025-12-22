Baby beobachtet Mama am Klavier: Die Reaktion ist einfach zu süß

Provo (USA) - Eine Mutter aus den USA spielt mit großer Begeisterung Klavier. Doch das scheint nicht nur sie zu beeindrucken, sondern auch ihre kleine Tochter ... die ganz gespannt das Geschehen beobachtet.

Kayla Morris (27) spielte "O Come, O Come, Emmanuel", während ihre Tochter gespannt zuschauen durfte. © Bildmontage: Screenshot/TikTok/kaylalalamorris

Die 27-jährige Kayla Morris spielt bereits seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier. Ihre Mutter, die als Klavierlehrerin arbeitete, brachte ihr die Kunst des Musikinstruments bei.

Kaylas Kinder sind immer dabei und können das Talent ihrer Mutter aus nächster Nähe betrachten. "Ich spiele unheimlich gerne für meine Kinder und habe sie schon als Babys immer auf meinem Schoß oder in einer Trage balanciert, damit sie sehen konnten, wie meine Hände über die Tasten gleiten", erzählte die 27-Jährige gegenüber Newsweek.

Als sie eines Tages ein Video davon aufnahm, war sie überrascht: Ihr Töchterchen schien mehr als begeistert und verfolgte mit großen Augen aufmerksam das Geschehen.

Das TikTok-Video ging innerhalb kürzester Zeit viral und sorgte für zahlreiche warme Herzen.