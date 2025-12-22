Baby beobachtet Mama am Klavier: Die Reaktion ist einfach zu süß
Provo (USA) - Eine Mutter aus den USA spielt mit großer Begeisterung Klavier. Doch das scheint nicht nur sie zu beeindrucken, sondern auch ihre kleine Tochter ... die ganz gespannt das Geschehen beobachtet.
Die 27-jährige Kayla Morris spielt bereits seit ihrem vierten Lebensjahr Klavier. Ihre Mutter, die als Klavierlehrerin arbeitete, brachte ihr die Kunst des Musikinstruments bei.
Kaylas Kinder sind immer dabei und können das Talent ihrer Mutter aus nächster Nähe betrachten. "Ich spiele unheimlich gerne für meine Kinder und habe sie schon als Babys immer auf meinem Schoß oder in einer Trage balanciert, damit sie sehen konnten, wie meine Hände über die Tasten gleiten", erzählte die 27-Jährige gegenüber Newsweek.
Als sie eines Tages ein Video davon aufnahm, war sie überrascht: Ihr Töchterchen schien mehr als begeistert und verfolgte mit großen Augen aufmerksam das Geschehen.
Das TikTok-Video ging innerhalb kürzester Zeit viral und sorgte für zahlreiche warme Herzen.
Gemeinsames Musizieren ist durchaus förderlich für Kinder und Eltern
Die Expertin für frühkindliche Entwicklung Jessica Young erklärte gegenüber Newsweek, dass Musik eine gewisse Struktur beinhalte und Kinder "in der Welt um sie herum nach Mustern suchen und diese finden".
"Musik und Mathematik können als Sprachen betrachtet werden, die sich beide durch ganzheitliche soziale Lernerfahrungen gegenseitig verstärken können", hieß es weiter. Young hat keine Zweifel daran, dass das fünf Monate alte Baby bei den gemeinsamen Klavierstunden viel lernt.
Wenn Eltern und Kinder zusammen musizieren, fördert das auch die andere Seite, denn es "kann die gemeinsame Emotionsregulation der Eltern unterstützen und eine positive mütterliche/elterliche Feinfühligkeit fördern".
"Ich freue mich sehr, das Leben meiner Tochter bereichern zu können, indem ich etwas tue, das mir selbst wirklich Freude bereitet und das ich liebe", erzählte Kayla mit Stolz.
Titelfoto: Bildmontage: Screenshot/TikTok/kaylalalamorris