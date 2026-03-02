Eltern ließen Kinder verhungern: Fünfjährige stirbt

Baltimore (USA) - Tragische Geschichte: Ein Elternpaar ließ seine Kinder hungern, ein fünfjähriges Mädchen überlebte diese Schandtat nicht.

Gerald und Bernice Byrd ließen ihre Kinder hungern und schlossen Lebensmittel ein. © Bildmontage: Facebook/Baltimore Police Department

Bernice und Gerald Byrd haben vier gemeinsame Kinder, mit denen sie in Baltimore, einer Stadt im US-Bundesstaat Maryland, lebten.

Doch die Kinder hatten keinen schönen Einstieg in ihr noch so junges Leben, wie People berichtet. Das Paar gab den Kleinen wenig bis gar kein Essen – Zona, ein fünfjähriges Mädchen, überlebte diesen Albtraum nicht.

Vergangenen Donnerstag bekannten sich Bernice und Gerald schuldig. Ihnen droht nun eine lebenslange Haftstrafe, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.

Am 14. Oktober 2024 wurden die Behörden erstmals auf die Kindesmisshandlung aufmerksam. Als sie im Haus der Byrds eintrafen, fanden sie Zona "leblos und kalt" vor, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorging.

Zu dem Zeitpunkt wog die Fünfjährige nur knapp acht Kilogramm, was weit unter dem durchschnittlichen Gewicht für Mädchen ihres Alters liegt.

Die Kinder des Paares wurden sogar dabei gesehen, wie sie nach Essen im Schulmüll suchten.