Eltern ließen Kinder verhungern: Fünfjährige stirbt
Baltimore (USA) - Tragische Geschichte: Ein Elternpaar ließ seine Kinder hungern, ein fünfjähriges Mädchen überlebte diese Schandtat nicht.
Bernice und Gerald Byrd haben vier gemeinsame Kinder, mit denen sie in Baltimore, einer Stadt im US-Bundesstaat Maryland, lebten.
Doch die Kinder hatten keinen schönen Einstieg in ihr noch so junges Leben, wie People berichtet. Das Paar gab den Kleinen wenig bis gar kein Essen – Zona, ein fünfjähriges Mädchen, überlebte diesen Albtraum nicht.
Vergangenen Donnerstag bekannten sich Bernice und Gerald schuldig. Ihnen droht nun eine lebenslange Haftstrafe, wie die Staatsanwaltschaft mitteilte.
Am 14. Oktober 2024 wurden die Behörden erstmals auf die Kindesmisshandlung aufmerksam. Als sie im Haus der Byrds eintrafen, fanden sie Zona "leblos und kalt" vor, wie aus einer Pressemitteilung der Polizei hervorging.
Zu dem Zeitpunkt wog die Fünfjährige nur knapp acht Kilogramm, was weit unter dem durchschnittlichen Gewicht für Mädchen ihres Alters liegt.
Die Kinder des Paares wurden sogar dabei gesehen, wie sie nach Essen im Schulmüll suchten.
Die Kleinen hatten keinen Zugang zu Lebensmitteln
Zona trug oft viel zu große Kleidung – ihr Körper sei stark abgemagert gewesen und sie erschien kraft- und muskellos.
Die Küchenschränke von Bernice und Gerald seien völlig leer gewesen, im Kühlschrank befand sich lediglich ein kleiner Salat. Ausreichend Lebensmittel sollen sich jedoch im verschlossenen Schlafzimmer der beiden befunden haben.
"Als die Ermittler Zugang zu diesen Bereichen erhielten, stellten sie fest, dass mehrere haltbare Lebensmittel im Schrank eingeschlossen und somit für die Kinder unerreichbar waren", hieß es in der Pressemitteilung.
Die anderen drei Geschwister wurden umgehend ins Krankenhaus eingeliefert. Sie wirkten ebenfalls abgemagert und aßen "eifrig", wie die Ärzte feststellten. Ein sechsjähriger Junge wog nur etwa 15 Kilogramm.
Die überlebenden Kinder konnten sich zumindest körperlich erholen – für sie wurde ein Spendenkonto eröffnet.
