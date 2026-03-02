Viertklässlerin hat schlechten Tag - Was ihre Mitschüler dann machen, bringt sie zum Weinen

Florida/USA - Eine Grundschülerin hatte einen besonders schweren Tag - um ihre Laune zu verbessern, ließen sich ihre Mitschüler etwas ganz Besonderes einfallen!

Sophia Campbell erhielt eine niedliche Überraschung ihrer Mitschüler. © Screenshot/Facebook/Head Over Heels For Teaching

An der DeBary Elementary School im US-Bundesstaat Florida unterrichtet Joanne Miller eine vierte Klasse. Wie People berichtete, gehörten ihre Schüler einem Programm an, das sich der Verbreitung von Positivität und Zusammenhalt im Schulgebäude verschrieben hatte.

Eine ihrer Schülerinnen, die kleine Sophia Campbell, kämpfte jedoch immer wieder mit ihrem Selbstbewusstsein, wie die Lehrerin erklärte. Doch als ihre Klassenkameraden schließlich bemerkten, dass es ihr nicht gut ging, kam ihnen eine herzerwärmende Idee.

Sie wollten ihr zeigen, wie sehr sie geschätzt und geliebt wird! Prompt fingen die Viertklässler also an, ermutigende Nachrichten auf bunte Post-its zu schreiben, und bedeckten damit Sophias Platz.

"Das war zu 100 Prozent ihre eigene Idee. Ein anderer Schüler brachte den Vorschlag ein und teilte ihn mit der Klasse - und alle zogen mit! Während sie nicht im Klassenzimmer war, bedeckten sie ihren Tisch und Stuhl mit Notizzetteln voller Wahrheit, Freundlichkeit und Erinnerungen daran, wer sie ist", erklärte Joanne auf Facebook.

Einige der Botschaften lauteten unter anderem "Du bist mutig" und "Du kannst besondere Dinge". Ein Video, das die Lehrerin auf der Social-Media-Plattform gepostet hatte, zeigte die niedliche Reaktion der Viertklässlerin.