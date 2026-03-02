Viertklässlerin hat schlechten Tag - Was ihre Mitschüler dann machen, bringt sie zum Weinen
Florida/USA - Eine Grundschülerin hatte einen besonders schweren Tag - um ihre Laune zu verbessern, ließen sich ihre Mitschüler etwas ganz Besonderes einfallen!
An der DeBary Elementary School im US-Bundesstaat Florida unterrichtet Joanne Miller eine vierte Klasse. Wie People berichtete, gehörten ihre Schüler einem Programm an, das sich der Verbreitung von Positivität und Zusammenhalt im Schulgebäude verschrieben hatte.
Eine ihrer Schülerinnen, die kleine Sophia Campbell, kämpfte jedoch immer wieder mit ihrem Selbstbewusstsein, wie die Lehrerin erklärte. Doch als ihre Klassenkameraden schließlich bemerkten, dass es ihr nicht gut ging, kam ihnen eine herzerwärmende Idee.
Sie wollten ihr zeigen, wie sehr sie geschätzt und geliebt wird! Prompt fingen die Viertklässler also an, ermutigende Nachrichten auf bunte Post-its zu schreiben, und bedeckten damit Sophias Platz.
"Das war zu 100 Prozent ihre eigene Idee. Ein anderer Schüler brachte den Vorschlag ein und teilte ihn mit der Klasse - und alle zogen mit! Während sie nicht im Klassenzimmer war, bedeckten sie ihren Tisch und Stuhl mit Notizzetteln voller Wahrheit, Freundlichkeit und Erinnerungen daran, wer sie ist", erklärte Joanne auf Facebook.
Einige der Botschaften lauteten unter anderem "Du bist mutig" und "Du kannst besondere Dinge". Ein Video, das die Lehrerin auf der Social-Media-Plattform gepostet hatte, zeigte die niedliche Reaktion der Viertklässlerin.
Klebezettel mit ermutigenden Nachrichten bedeckten Sophia Campbells Schulplatz
Sophia zeigte sich überglücklich und hielt sich überwältigt die Hände vors Gesicht. Zum Schluss lief sie zu ihrem Mitschüler, der die Idee für diese Aktion gehabt hatte, und umarmte ihn.
"Als ich darauf zuging und so viele nette Worte sah, wurde ich einfach so glücklich. Es dauerte nicht einmal eine Sekunde - es war nur eine Millisekunde, bevor ich anfing zu weinen und zu lachen. Es war einfach so unglaublich zu merken, dass ich geschätzt werde", erzählte die Schülerin.
Auch Joanne erklärte, dass es einer ihrer "Lieblingsmomente als Lehrerin" in ihrer gesamten Karriere gewesen sei.
Sie fügte hinzu: "Freundlichkeit verbreitet Freundlichkeit. Die Welt braucht gute Menschen. Und wir können alles schaffen."
