Baby von Tornado mitgerissen! Nach dem Sturm macht die Mutter einen atemberaubenden Fund

Tennessee (USA) - Ende der vergangenen Woche kündigte sich eine Reihe von Tornados im Osten der USA an. Besonders schlimm traf es den Bundesstaat Tennessee, wo eine Familie alles verlor - nicht aber das Leben ihres vier Monate alten Babys , das zunächst von den Winden mitgerissen wurde und tot geglaubt schien.

Auto, Haus und alle Habseligkeiten der Moores sind Futsch. Das vier Monate alte Baby Lordy überlebte jedoch, nachdem es von den Winden mitgerissen wurde. © Screenshot: GoFundMe/Caitlyn Moore

Während des Sturmes am Samstag, 9. Dezember, hatte sich die 22-jährige Sydney Moore mit ihrem Partner und den beiden Söhnchen Princeton (1) und dem vier Monate alten Lordy in ihrem Mietshaus in Clarksville verschanzt.

Doch der Tornado kannte kein Erbarmen, wie das People Magazin berichtete. Während Sydney mit Princeton im Schlafzimmer Schutz suchte, gaben die Wände der mobilen Wohneinheit nach.

Die junge Mutter warf sich geistesgegenwärtig über ihren einjährigen Sohn, während ihr Lebensgefährte versuchte, den noch in seinem Kinderbettchen schlafenden Lordy in Sicherheit zu bringen - vergebens. Er probierte noch das Baby zu packen, wurde aber in den Tornado gezogen, ebenso wie der kleine Junge.

Gleichzeitig wurden Sydney und ihr einjähriger Sohn unter den Trümmern des Hauses vergraben. Sie kamen jedoch mit Kratzern und Prellungen davon.

Später erzählte die junge Mutter gegenüber dem US-Nachrichtensender WSMV: "[Mein Freund] hielt sich die ganze Zeit nur an der Wiege fest und sie drehten sich im Kreis, sagte er, und dann wurden sie [aus dem Tornado] geworfen", erinnerte sich Moore.