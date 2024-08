Bank-Angestellte geht ins Büro - vier Tage später wird sie tot aufgefunden!

Tempe (USA) - Tod am Arbeitsplatz: Eine Mitarbeiterin einer Bank im US-Bundesstaat Arizona ist vier Tage nach ihrem Arbeitsbeginn leblos in ihrem Büro aufgefunden worden!

Todesfall bei der US-Bank Wells Fargo. Eine Mitarbeiterin kam unter noch ungeklärten Umständen ums Leben. (Archivfoto) © Damian Dovarganes/AP/dpa

US-Medien, unter anderem "The Washington Post", berichteten über den Vorfall bei dem Finanzdienstleister Wells Fargo in der Großstadt Tempe.

Wie es in einer E-Mail eines Sprechers der örtlichen Polizei hieß, habe man die 60-jährige Angestellte Denise P. am Dienstag, dem 20. August, um 16.55 Uhr (Ortszeit) für tot erklärt. Sie hatte sich am Freitagmorgen, dem 16. August (Ortszeit) zur Arbeit angemeldet und sei seitdem nicht aus dem Gebäude gegangen.

Der Sicherheitsdienst glaubte, dass die Frau "in einer Kabine im dritten Stock des Gebäudes" tot wäre. Ein Mitarbeiter alarmierte die Polizei. Die Ermittlungen zur Todesursache dauern an. Behörden gingen derzeit jedoch nicht davon aus, dass ihr Tod fremdverschuldet ist.