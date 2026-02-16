Barack Obama ist sich sicher: Aliens gibt es wirklich!

USA - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) sorgte mit einer umstrittenen Aussage für Aufmerksamkeit: Er ist sich sicher, dass Aliens existieren.

Barack Obama (64) glaubt an Außerirdische.

Im Podcast "No Lie" des amerikanischen YouTubers Brian Tyler Cohen gab Obama zu, dass er durchaus an Außerirdische glaubt.

"Es gibt sie wirklich, aber ich habe sie noch nie gesehen", sagte der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. "Sie werden nicht in Area – wie heißt sie noch gleich – Area 51 festgehalten. Dort gibt es keine unterirdische Anlage, es sei denn, es gibt diese riesige Verschwörung, und sie haben sie vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten geheim gehalten."