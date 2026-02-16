Barack Obama ist sich sicher: Aliens gibt es wirklich!
USA - Der ehemalige US-Präsident Barack Obama (64) sorgte mit einer umstrittenen Aussage für Aufmerksamkeit: Er ist sich sicher, dass Aliens existieren.
Im Podcast "No Lie" des amerikanischen YouTubers Brian Tyler Cohen gab Obama zu, dass er durchaus an Außerirdische glaubt.
"Es gibt sie wirklich, aber ich habe sie noch nie gesehen", sagte der 44. Präsident der Vereinigten Staaten. "Sie werden nicht in Area – wie heißt sie noch gleich – Area 51 festgehalten. Dort gibt es keine unterirdische Anlage, es sei denn, es gibt diese riesige Verschwörung, und sie haben sie vor dem Präsidenten der Vereinigten Staaten geheim gehalten."
Die Aussagen des 64-Jährigen wurden nach der Veröffentlichung am Samstag stark kritisiert, weshalb er sich auf seinem Instagram-Account noch einmal klärend äußerte. "Statistisch gesehen ist das Universum so riesig, dass die Wahrscheinlichkeit für außerirdisches Leben hoch ist. Aber die Entfernungen zwischen den Sonnensystemen sind so groß, dass die Wahrscheinlichkeit eines Besuchs von Außerirdischen gering ist", schrieb er darin.
Während seiner Präsidentschaft von 2009 bis 2017 habe er keine Beweise gesehen, dass Außerirdische mit "uns" Kontakt aufgenommen hätten.
Titelfoto: WIN MCNAMEE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP