Kartelle greifen mit Drohnen an: US-Luftraum abgeriegelt

El Paso (Texas) - Mexikanische Drogenkartelle haben mit ihren Drohnen für Aufregung im US-Luftraum gesorgt.

Der Luftraum über der US-Grenzstadt El Paso (links des Grenzzauns) musste aufgrund eines Drohnenangriffs zwischenzeitlich geschlossen werden. (Archivbild) © Li Mengxin/Xinhua/dpa

Am Mittwochmorgen (Ortszeit) hatte die US-Luftaufsichtsbehörde (FAA) den Luftraum über der Grenzstadt El Paso aus "besonderen Sicherheitsgründen" für ganze zehn Tage geschlossen.

Am Nachmittag dann die Entwarnung: "Es besteht keine Bedrohung für die kommerzielle Luftfahrt. Alle Flüge werden wie gewohnt wieder aufgenommen", schrieb die FAA in einem Beitrag auf X.

Grund für die zwischenzeitliche Abriegelung war nach Angaben des US-Verkehrsministers Sean Duffy (54) ein Drohnenangriff eines mexikanischen Kartells.

"Die Bedrohung wurde neutralisiert und es besteht keine Gefahr mehr", schrieb er in einem Beitrag.