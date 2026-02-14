Adoptivmutter hält Teenager im Käfig gefangen: Die Begründung macht fassungslos

Texas (USA) - Eine Frau aus den USA misshandelte ihre Adoptivkinder auf schreckliche Weise und sperrte sie - teilweise wochenlang - unter miserablen Bedingungen ein. Für die Kids hat das Martyrium jetzt ein Ende.

In diesen Käfigen hielt Helton einen Jungen und ein Mädchen gefangen. © Bildmontage: Facebook/Comal County Criminal District Attorney's Office

Susan Rae Helton (53) hatte acht Adoptivkinder, darunter zwei Teenager im Alter von 13 und 14 Jahren. Wie Mirror berichtet, wurden die beiden gezwungen, in Gitter-Käfigen zu leben.

Außerdem schlug Susan die Minderjährigen mit einem Gürtel und zwang sie zu extremem Sport. So sollen sie in den fünf Jahren, die sie bei ihrer Adoptivmutter lebten, nur drei Kilo zugenommen haben.

Bereits 2018 stand der Verdacht im Raum, dass im Hause Helton Kinder misshandelt werden. Bei einer Befragung der Polizei stellte sich die traurige Annahme als wahr heraus.

"Die anderen Kinder bestätigten diese Aussagen und gaben an, dass die Opfer manchmal bis zu zwei oder drei Wochen am Stück in Käfigen eingesperrt wurden, wenn sie 'etwas angestellt' hatten", so die Staatsanwaltschaft des Comal County.

Als ob das nicht schon schrecklich genug wäre, fügte die Staatsanwaltschaft hinzu: "Helton war Pflegemutter und hatte im Laufe der Jahre acht Kinder adoptiert, die zuvor Opfer von Kindesmisshandlung oder Vernachlässigung geworden waren."

Helton gab zu, dass sie die beiden Teenager einsperrte, da diese zuckersüchtig gewesen seien und Essen klauten.