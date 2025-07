Besitzer begibt sich auf Suche nach vermisstem Vierbeiner, doch dann gerät er selbst in Not

Ein Mann suchte in einem Wald nach seinem vermissten Hund, doch dann fand er selbst nicht mehr den Weg zurück.

Von Emelie Herrmann

Tennessee (USA) - Auf der Suche nach seinem vermissten Hund geriet ein Mann aus Tennessee selbst in Not. Er verirrte sich im Wald und löste so einen Großeinsatz von zahlreichen Einsatzkräften aus.

Nach einer aufwendigen Suche konnten der US-Amerikaner (63) und sein Vierbeiner gefunden werden. © Bildmontage: Screenshot/Facebook/ Haywood County Sheriff's Office Am Montagmorgen wurde Steven Troy Roper von seiner Frau in einem Waldgebiet nahe ihrem Wohnort in Tennessee abgesetzt. Dort erhoffte er sich, auf seinen verloren gegangenen Vierbeiner zu stoßen. Wie das Haywood County Sheriff's Office auf Facebook mitteilte, sei seine Frau nach Hause zurückgekehrt, wo sie einige Stunden später ein Update vom 63-Jährigen erhielt. Zwar hatte Roper ihren geliebten Hund wiedergefunden, doch in dem Bild, das er seiner Angetrauten schickte, war er in meterhohem Wasser stehend zu sehen. Zudem schrieb er ihr, dass er versuchte, einen Weg aus dem Wald heraus zu finden. Nachdem sie stundenlang nichts mehr von ihrem Mann gehört hatte, meldete sie ihn am Nachmittag schließlich bei der Polizei als vermisst. Roper ist auf seine täglichen Medikamente angewiesen, eine schnelle Rettungsaktion war also dringend nötig.

Sowohl der Vierbeiner als auch sein Besitzer wurden gefunden