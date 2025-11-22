Bevölkerung gewarnt: Schiff mit Gefahrgut brennt im Hafen

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Ein Brand auf einem mit Gefahrgut beladenen Containerschiff hat einen Großeinsatz der Feuerwehr im Hafen von Los Angeles ausgelöst.

Auf dem Containerschiff ist Gefahrgut geladen. © Uncredited/ABC7/dpa

Alle 23 Crewmitglieder wurden vom Schiff gerettet, wie die Rettungskräfte am späten Freitagabend (Ortszeit) nach Angaben der "Los Angeles Times" mitteilten. Es gebe keine Verletzten.

Gleichzeitig erklärten die Behörden den Brand zu einer großen Notlage, die längst nicht bewältigt ist.

Es handelte sich laut der Feuerwehr um einen Vorfall, bei dem gefährliche Stoffe wie etwa leicht entzündbare Flüssigkeiten oder giftige Chemikalien involviert sind.

Die Feuerwehr der US-Westküstenmetropole ordnete an, dass Menschen in umliegenden Vierteln wie San Pedro und Wilmington mit ihren Haustieren Schutz in Innenräumen suchen sollten.

Fenster und Türen sollten geschlossen bleiben, bis die Lage draußen wieder sicher sei.