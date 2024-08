Bewegende Rettung: Spender sichern Zukunft für Rentner und seine kranke Frau!

Manchester (USA) - Eine TikTokerin sammelte über 314.000 Euro für den 90-jährigen Air-Force-Veteranen Donald, nachdem sie gesehen hatte, wie er Schmuck verpfändet hatte, um seine an Demenz erkrankte Frau zu unterstützen.

Er kümmert sich rund um die Uhr um seine Frau, denn das Paar hat keine Kinder und auch sonst keine Angehörigen mehr. "Er hat Todesangst, dass er vertrieben wird und seine Frau in ein Heim kommt", sagte Marie.

Die drohende Zwangsräumung aus seiner Wohnung in Manchester (New Hampshire) wollte er um jeden Preis verhindern, da dies die Unterbringung seiner dementen Ehefrau in einem Pflegeheim bedeutet hätte.

Er erzählte ihr, dass seine finanzielle Not begann, als sein Vermieter die Miete erhöhte und er "mit allen Rechnungen fürchterlich im Rückstand war".

Die TikTokerin Marie gab gegenüber USA Today an, dass sie mit dem 90-Jährigen über seine Situation ins Gespräch kam, als sie ihn in einem Pfandhaus traf.

Marie überreichte Donald (90) den Scheck.

Kurz entschlossen richtete sie eine GoFundMe-Seite für den 90-Jährigen ein und postete ein TikTok.

Innerhalb kürzester Zeit kamen mehr als 314.000 Euro zusammen. Nun überreichte sie dem Veteranen den großen Scheck.

"Eure Großzügigkeit und Freundlichkeit ist überwältigend! (...) Ich bin unglaublich dankbar für alles, was ihr für mich getan habt. Ich danke euch so sehr", drückte der 90-Jährige in dem bewegenden Clip seine Dankbarkeit aus.

"Ich werde ihm mehr Geld geben, wenn er das nächste Mal kommt (...) Vielen Dank an alle, die gespendet oder diese Spendenaktion geteilt haben. Ich wünschte, wir könnten mehr für die Veteranen in diesem Land tun, die ihr Leben für uns alle riskieren", so Marie.