Vater will Strand von Feuerwerksmüll befreien: Sekunden später verliert er seine Hand
Crescent City (Kalifornien/USA) - Eine gute Tat endet in einer Tragödie: Jason Turner wollte nach den Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag zurückgelassenen Feuerwerksmüll an einem Strand in Kalifornien einsammeln. Doch als er einen verdächtigen Gegenstand aufhob, detonierte dieser plötzlich - der Familienvater verlor dabei seine Hand.
Der Unfall ereignete sich am Point St. George Beach im Norden des US-Bundesstaats. Nach Angaben der Behörden wurden Rettungskräfte wegen einer Explosion alarmiert.
Turner wurde zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und später in ein Spezialklinikum verlegt. Dort mussten Ärzte seine schwer verletzte Hand amputieren.
Seine Freundin Pamala Ganfield erlebte die Explosion aus nächster Nähe. Sie habe noch versucht, ihn davon abzuhalten, den "bombenähnlichen Gegenstand" aufzuheben, wie People berichtet.
"Er ging runter, um es aufzuheben, und ich sagte: 'Nein', und das war das Letzte, woran ich mich erinnern konnte", erklärte sie.
Nach der Detonation habe sie ihr T-Shirt als provisorisches Tourniquet eingesetzt, um die starken Blutungen zu stoppen, bis die Rettungskräfte eintrafen. "Es sah aus wie an einem Tatort, so wie er blutete und wie seine Hand blutete", erinnerte sich Ganfield.
Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei dem explodierten Gegenstand um einen selbst gebauten Feuerwerkskörper gehandelt haben könnte.
Turner erlitt auch schwere Verletzungen an Ohr und Augen
Für Turner ist der Leidensweg noch nicht vorbei. Seine Tochter teilte mit, dass sich Metallsplitter in seinen Augen befinden und sich hinter dem linken Auge Blut angesammelt hat, weshalb weitere Operationen notwendig sind.
Zudem sei das rechte Trommelfell zerstört worden, auf diesem Ohr könne ihr Vater derzeit nichts mehr hören.
Die Familie hat inzwischen eine Spendenkampagne auf GoFundMe gestartet. Turner ist nach Angaben seiner Tochter der alleinige Ernährer einer siebenköpfigen Familie und hat noch zwei schulpflichtige Kinder.
Mit den Spenden sollen Medikamente, Fahrten zu den zahlreichen Arztterminen sowie Hotelübernachtungen während der Behandlung finanziert werden.
So kann sich der Familienvater ganz auf seine Genesung konzentrieren.
Titelfoto: Montage: Screenshot/GoFundMe/Support Jason After Beach Accident