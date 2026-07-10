Vater will Strand von Feuerwerksmüll befreien: Sekunden später verliert er seine Hand

Crescent City (Kalifornien/USA) - Eine gute Tat endet in einer Tragödie: Jason Turner wollte nach den Feierlichkeiten zum US-Unabhängigkeitstag zurückgelassenen Feuerwerksmüll an einem Strand in Kalifornien einsammeln. Doch als er einen verdächtigen Gegenstand aufhob, detonierte dieser plötzlich - der Familienvater verlor dabei seine Hand.

Jason Turner hob einen "bombenähnlichen Gegenstand" auf und verlor dabei seine Hand. © Screenshot/GoFundMe/

Der Unfall ereignete sich am Point St. George Beach im Norden des US-Bundesstaats. Nach Angaben der Behörden wurden Rettungskräfte wegen einer Explosion alarmiert.

Turner wurde zunächst in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht und später in ein Spezialklinikum verlegt. Dort mussten Ärzte seine schwer verletzte Hand amputieren.

Seine Freundin Pamala Ganfield erlebte die Explosion aus nächster Nähe. Sie habe noch versucht, ihn davon abzuhalten, den "bombenähnlichen Gegenstand" aufzuheben, wie People berichtet.

"Er ging runter, um es aufzuheben, und ich sagte: 'Nein', und das war das Letzte, woran ich mich erinnern konnte", erklärte sie.

Nach der Detonation habe sie ihr T-Shirt als provisorisches Tourniquet eingesetzt, um die starken Blutungen zu stoppen, bis die Rettungskräfte eintrafen. "Es sah aus wie an einem Tatort, so wie er blutete und wie seine Hand blutete", erinnerte sich Ganfield.

Die Ermittler gehen derzeit davon aus, dass es sich bei dem explodierten Gegenstand um einen selbst gebauten Feuerwerkskörper gehandelt haben könnte.