Bill Gates räumt Affären ein und erklärt Bilder in Epstein-Akten
New York (USA) - Gegenüber Mitarbeitern seiner Stiftung, der "Gates Foundation", habe Bill Gates (70) zugegeben, während seiner Ehe mit Melinda French Gates (61) zwei Affären gehabt zu haben. Auch räumte er Kontakte zu Jeffrey Epstein (†66) ein und entschuldigte sich dafür. Sämtliche Verstrickungen in den Skandal um ein ekelhaftes Missbrauchsnetzwerk streitet er jedoch vehement ab.
Dem Wall Street Journal zufolge habe Gates am Dienstag erklärt, zwischen 2011 und 2014 tatsächlich Zeit mit Epstein verbracht zu haben. So sei er mit dessen Privatjet auf Reisen gewesen, habe immer wieder Kontakte zu dem Sexualstraftäter im Ausland gehabt.
Dies bezeichne er mittlerweile als "einen Riesenfehler".
"Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die wegen mir in diese Sache hineingezogen wurden", beteuerte er. Schließlich schaden sämtliche Schlagzeilen in Bezug auf Epstein dem Ruf seiner gesamten Organisation.
Was er jedoch betonte: Trotz einiger Treffen mit dem verurteilten Investmentbanker will Gates mit sämtlichen kriminellen Aktivitäten nichts zu tun gehabt haben. "Ich habe nichts Illegales getan. Ich habe nichts Illegales gesehen", so der Microsoft-Mitbegründer.
Auch habe er die berüchtigte Insel eigenen Angaben zufolge nie besucht.
Bill Gates erklärt Bilder aus Epstein-Akten
Bilder aus den Epstein-Akten, auf denen er gemeinsam mit Frauen posiert, zeigten ihn lediglich mit Epsteins Assistentinnen. "Um es klar zu sagen: Ich habe nie Zeit mit den Opfern, den Frauen in seinem Umfeld, verbracht."
Auch die beiden Affären, die er offen zugab – "eine mit einer russischen Bridge-Spielerin, die mich bei Bridge-Veranstaltungen traf, und eine mit einer russischen Kernphysikerin, die ich durch geschäftliche Aktivitäten kennenlernte" –, hätten rein gar nichts mit Epsteins Opfern zu tun gehabt.
Seine Exfrau Melinda hatte sich bereits Anfang Februar an den Sender NPR gewandt und gesagt, dass die Schlagzeilen rund um Gates sie an "sehr, sehr schmerzhafte Zeiten" erinnern.
Bill und Melinda French Gates waren von 1994 bis 2021 verheiratet. Schon zuvor benannte die 61-Jährige die Seitensprünge ihres Mannes sowie dessen Freundschaft zu Epstein als Gründe für die Scheidung.
