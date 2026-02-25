Bill Gates räumt Affären ein und erklärt Bilder in Epstein-Akten

New York (USA) - Gegenüber Mitarbeitern seiner Stiftung, der "Gates Foundation", habe Bill Gates (70) zugegeben, während seiner Ehe mit Melinda French Gates (61) zwei Affären gehabt zu haben. Auch räumte er Kontakte zu Jeffrey Epstein (†66) ein und entschuldigte sich dafür. Sämtliche Verstrickungen in den Skandal um ein ekelhaftes Missbrauchsnetzwerk streitet er jedoch vehement ab.

Bill Gates (70) zeigte sich am Dienstag reumütig gegenüber seinen Kollegen. © HUSSEIN BAYDOUN / MOFA / FACTSTORY

Dem Wall Street Journal zufolge habe Gates am Dienstag erklärt, zwischen 2011 und 2014 tatsächlich Zeit mit Epstein verbracht zu haben. So sei er mit dessen Privatjet auf Reisen gewesen, habe immer wieder Kontakte zu dem Sexualstraftäter im Ausland gehabt.

Dies bezeichne er mittlerweile als "einen Riesenfehler".

"Ich entschuldige mich bei allen Menschen, die wegen mir in diese Sache hineingezogen wurden", beteuerte er. Schließlich schaden sämtliche Schlagzeilen in Bezug auf Epstein dem Ruf seiner gesamten Organisation.

Was er jedoch betonte: Trotz einiger Treffen mit dem verurteilten Investmentbanker will Gates mit sämtlichen kriminellen Aktivitäten nichts zu tun gehabt haben. "Ich habe nichts Illegales getan. Ich habe nichts Illegales gesehen", so der Microsoft-Mitbegründer.

Auch habe er die berüchtigte Insel eigenen Angaben zufolge nie besucht.