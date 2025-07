Bombendrohung über den Wolken? Passagier sorgt für Notlandung

Der Pilot kehrte sofort zum Startflughafen "St. Pete-Clearwater International Airport" in Florida zurück.

Zu diesem Zeitpunkt war die Maschine mit rund 177 Passagieren seit etwa 40 Minuten in der Luft.

Am vergangenen Sonntag gegen 14.03 Uhr Ortszeit ging beim Pinellas County Sheriff's Office die Meldung über eine Bombendrohung ein, wie aus einer Pressemitteilung hervorgeht.

Taj Taylor (27) sitzt in Untersuchungshaft nach einer mutmaßlichen Bombendrohung. © Pinellas County Sheriff's Office

In einer ersten Befragung soll er behauptet haben, er habe einen Streit mit seiner Sitznachbarin gehabt, die angeblich unhöflich gewesen sein soll. Er bestritt jedoch, eine Bombendrohung ausgesprochen zu haben, wie New York Post berichtet.

Außerdem soll er den Behörden erzählt haben, dass er vor Kurzem aus einer psychiatrischen Einrichtung entlassen wurde und "gestern Abend seine Medikamente eingenommen hat und derzeit an einem Mangel an Klarheit leidet".

Ein Bundesgericht in Tampa entschied am Montag, dass er vorerst in Gewahrsam bleibt.

Der Richter begründete seine Entscheidung damit, dass von Taylor eine potenzielle Fluchtgefahr ausgehe und er den Verlauf des Verfahrens beeinträchtigen könnte.

Die Ermittlungen sind noch nicht abgeschlossen. Dem 27-Jährigen drohen eine Geldstrafe von bis zu 25.000 Dollar und eine Gefängnisstrafe von bis zu fünf Jahren.