Brisante Enthüllung: US-Regierung finanzierte gefährliche Forschung in ukrainischen Biolaboren

Washington D.C. - Die US-Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard (45) hat kurz vor ihrem angekündigten Rücktritt brisante Beweise für von den USA finanzierte Biolabore in der Ukraine enthüllt.

US-Geheimdienstdirektorin Tulsi Gabbard (45). (Archivfoto) © Tom Brenner/FR117851 AP/dpa

Mit Steuergeldern der USA seien über Jahre hinweg über 120 Biolabore in über 30 Ländern finanziert worden, teilte das Büro des Direktors des Nationalen Geheimdienstes (ODNI) am Freitag mit.

Davon allein 40 Labore, in denen an teils hochgefährlichen Krankheitserregern geforscht worden sei, würden sich in der Ukraine befinden.

Brisant: "Zu diesen Biolaboren gehören Einrichtungen in der Ukraine, bei denen aufgrund des anhaltenden Russland-Ukraine-Krieges die Gefahr einer Kompromittierung besteht", hieß es in der Mitteilung weiter.

In einem angehängten Dokument wurden auf einer Karte mehrere Standorte besagter Labore verzeichnet, darunter eine Einrichtung mit der zweithöchsten biologischen Schutzstufe (BSL 3) in Odessa. In Laboren mit dieser Schutzstufe darf mit Biostoffen hantiert werden, die beim Menschen eine schwere Krankheit hervorrufen können, eine wirksame Vorbeugung oder Behandlung aber noch möglich ist. Dazu zählt etwa das Coronavirus "SARS-CoV-2".

Gabbard warf der Vorgängerregierung unter Ex-Präsident Joe Biden (83) dabei vor, die US-finanzierten Labore der Öffentlichkeit bewusst verschwiegen zu haben.