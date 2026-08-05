Eltern eines Autisten überlegen sich außergewöhnliche Überraschung: Was 83 Nachbarn dann machen, rührt zu Tränen

USA - Für viele Kinder sind Geburtstage wohl die aufregendste und magischste Zeit überhaupt: Um ihrem autistischen Sohn Soren zu seinem elften Ehrentag eine ganz besondere Überraschung zu machen, schmiedeten seine Eltern gemeinsam mit 83 Nachbarn einen ausgefallenen Plan.

Für den Autisten Soren (11) schien Halloween im Sommer mehr als unvorstellbar: Anlässlich seines Geburtstags ließen sich seine Eltern etwas ganz Besonderes einfallen. © Fotomontage/Screenshot/TikTok/spitting.wisdom

Soren liebt Halloween, umso ärgerlicher ist es, dass er im Hochsommer Geburtstag hat. Besonders das traditionelle Süßigkeiten-Sammeln hat es dem Elfjährigen angetan.

Im Zuge dessen überlegte sich seine Mutter Leah Farrow, wie sie die herbstliche "Süßes oder Saures"-Tradition mit den hitzigen Temperaturen kombinieren könnte. Wie UP WORTHY berichtete, fragte sie in der Facebook-Gruppe ihrer Nachbarschaft nach, ob nicht einige Anwohner der Straße Lust hätten, für Soren Halloween vorzuverlegen.

Gesagt, getan: Zahlreiche Nachbarn meldeten sich auf der Plattform zu Wort und boten der Familie ihre Hilfe an. An Sorens Geburtstag war es dann so weit. Der Autist verkleidete sich als Banane und zog mit einem blauen Kürbis-Eimer von Haus zu Haus.

Hinter den verschiedenen Türen warteten seine Nachbarn bereits mit leckeren Süßigkeiten, Chips, Knete und Stofftieren.

Einige der Anwohner schmückten ihre Gärten sogar mit persönlichen Botschaften und Geburtstagsgrüßen. Als der Elfjährige wieder nach Hause zurückkehrte, war sein Eimer randvoll. Kurz darauf teilte Sorens Mutter das herzzerreißende Erlebnis auf TikTok.