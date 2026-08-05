Eltern eines Autisten überlegen sich außergewöhnliche Überraschung: Was 83 Nachbarn dann machen, rührt zu Tränen
USA - Für viele Kinder sind Geburtstage wohl die aufregendste und magischste Zeit überhaupt: Um ihrem autistischen Sohn Soren zu seinem elften Ehrentag eine ganz besondere Überraschung zu machen, schmiedeten seine Eltern gemeinsam mit 83 Nachbarn einen ausgefallenen Plan.
Soren liebt Halloween, umso ärgerlicher ist es, dass er im Hochsommer Geburtstag hat. Besonders das traditionelle Süßigkeiten-Sammeln hat es dem Elfjährigen angetan.
Im Zuge dessen überlegte sich seine Mutter Leah Farrow, wie sie die herbstliche "Süßes oder Saures"-Tradition mit den hitzigen Temperaturen kombinieren könnte. Wie UP WORTHY berichtete, fragte sie in der Facebook-Gruppe ihrer Nachbarschaft nach, ob nicht einige Anwohner der Straße Lust hätten, für Soren Halloween vorzuverlegen.
Gesagt, getan: Zahlreiche Nachbarn meldeten sich auf der Plattform zu Wort und boten der Familie ihre Hilfe an. An Sorens Geburtstag war es dann so weit. Der Autist verkleidete sich als Banane und zog mit einem blauen Kürbis-Eimer von Haus zu Haus.
Hinter den verschiedenen Türen warteten seine Nachbarn bereits mit leckeren Süßigkeiten, Chips, Knete und Stofftieren.
Einige der Anwohner schmückten ihre Gärten sogar mit persönlichen Botschaften und Geburtstagsgrüßen. Als der Elfjährige wieder nach Hause zurückkehrte, war sein Eimer randvoll. Kurz darauf teilte Sorens Mutter das herzzerreißende Erlebnis auf TikTok.
TikTok-Nutzer sind mehr als begeistert: "Das berührt mich zutiefst"
"Das ist normalerweise nicht die Art von Inhalten, die ich veröffentliche, aber ich wollte diese unglaubliche Geste der Freundlichkeit zeigen. Genau deshalb ist Gemeinschaft so wichtig", erklärte Leah unter dem Post.
Fast drei Millionen Plattform-Nutzer sahen das Video und feierten die außergewöhnliche Überraschung.
In der Kommentarspalte zeigte sich eine Welle der Begeisterung. "Eure Nachbarschaft hat sich seiner Welt zugewandt, anstatt ihn in ihre einzufügen. Das berührt mich zutiefst", schrieb ein User unter dem Beitrag.
Andere Nutzer wiederum lobten den starken Zusammenhalt der Nachbarn.
Titelfoto: Fotomontage/Screenshot/TikTok/spitting.wisdom