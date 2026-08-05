Paar hat sechs Kinder, vier davon mit Behinderung: So meistert Familie ihren Alltag

Colorado Springs (USA) - Zwischen Anstrengung und Glück: Eine Frau, ihr Partner und ihre sechs Kinder wohnen im US -Bundesstaat Colorado - vier von ihnen wurden mit einer Behinderung geboren. Wie schafft es die Familie ihren Alltag bestmöglich zu meistern?

Vier von sechs Kindern haben eine Behinderung - Emily und William lieben trotzdem das Leben. © Instagram/itsourwonderfullife

Als die 37-jährige Emily Wallace vor einigen Jahren in der 20. Schwangerschaftswoche war, wurde ihr 18 Monate alter Sohn Griffin mit dem Angelman-Syndrom diagnostiziert.

"Seine Diagnose hat uns völlig aus der Bahn geworfen und da wir wissen, dass er lebenslange Pflege benötigt – er wird nie studieren, er wird nie Auto fahren – werden wir ihn auf ewig betreuen", erzählte die sechsfache Mama gegenüber People.

Es handelt sich dabei um eine seltene genetische Erkrankung des Nervensystems, bei dem die Betroffenen an Entwicklungsverzögerungen und einem Sprachverlust leiden.

Während Emily und ihr Mann William (40) sich mit der Diagnose auseinandersetzten, wurde bei Sawyer, Griffins Zwilling, Autismus festgestellt.

Ihre zwei jüngsten Kinder Posey (8) und Lindy (7) haben zudem eine Lese- und Rechtschreibstörung. Lindy leide zusätzlich an Apraxie - eine neurologische Erkrankung, die das Ausführen von Aufgaben und Bewegungen erschwert.

Beim 12-jährigen Wyn stellten die Ärzte CRMO (chronisch rekurrierende multifokale Osteomyelitis) fest, eine Entzündung der Knochen. Die Krankheit kann zu Schmerzen und Schwellungen über dem Knochen führen.

Trotz der vielen Schicksalsschläge versucht die Familie den Kopf nicht hängen zu lassen und mit einem Lächeln ihren Alltag zu bewältigen.