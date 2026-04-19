Bruchlandung im Stadion: Fallschirmspringer sorgt für Spielverzögerung

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Ein Fallschirmspringer hat mit einer missglückten Landung vor einem College-Footballspiel in den USA für eine Schrecksekunde gesorgt.

Chris Lugert

Blacksburg (Virginia) - Ein Fallschirmspringer hat mit einer missglückten Landung vor einem College-Footballspiel in Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia für eine Schrecksekunde gesorgt.

Der Fallschirmspringer prallte direkt gegen die Anzeigetafel.
Der Fallschirmspringer prallte direkt gegen die Anzeigetafel.  © Ben Walls/WRIC8/AP/dpa

Der Springer flog mit der US-Flagge ins Stadion, verpasste aber seinen Landeplatz. Er prallte gegen die Anzeigetafel und blieb dort hängen.

Einsatzkräfte musste ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

Vertreter der Virginia Tech University teilten später mit, dass der Springer "in Sicherheit gebracht wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet".

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Das Spiel wurde aufgrund des Vorfalls verspätet begonnen.

Nach seiner Bruchlandung befindet sich der Mann glücklicherweise in stabilem Zustand.
Nach seiner Bruchlandung befindet sich der Mann glücklicherweise in stabilem Zustand.  © Ben Walls/WRIC8/AP/dpa

"Unser Hauptaugenmerk liegt weiterhin auf seinem Wohlergehen", erklärten Vertreter der Virginia Tech in einer Stellungnahme. "Wir sprechen den Ersthelfern, den Veranstaltungsmitarbeitern und dem medizinischen Personal unseren aufrichtigen Dank für ihr schnelles, koordiniertes und professionelles Handeln aus."

Titelfoto: Bildmontage: Ben Walls/WRIC8/AP/dpa

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