Bruchlandung im Stadion: Fallschirmspringer sorgt für Spielverzögerung

Blacksburg (Virginia) - Ein Fallschirmspringer hat mit einer missglückten Landung vor einem College-Footballspiel in Blacksburg im US-Bundesstaat Virginia für eine Schrecksekunde gesorgt.

Der Fallschirmspringer prallte direkt gegen die Anzeigetafel. © Ben Walls/WRIC8/AP/dpa

Der Springer flog mit der US-Flagge ins Stadion, verpasste aber seinen Landeplatz. Er prallte gegen die Anzeigetafel und blieb dort hängen.

Einsatzkräfte musste ihn aus seiner misslichen Lage befreien.

Vertreter der Virginia Tech University teilten später mit, dass der Springer "in Sicherheit gebracht wurde und sich derzeit in einem stabilen Zustand befindet".

Das Spiel wurde aufgrund des Vorfalls verspätet begonnen.