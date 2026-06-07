Schüsse bei Festival: Zwölf Menschen verletzt, teils lebensgefährlich

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Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat Ohio sind bei einem Festival zwölf Menschen angeschossen worden.

Von Khang Mischke

Toledo (Ohio/USA) - Bei einem Schusswaffenvorfall im US-Bundesstaat Ohio sind bei einem Festival zwölf Menschen angeschossen worden. Zwei der Verletzten schwebten in Lebensgefahr, sagte ein Polizeivertreter in der Stadt Toledo vor Journalisten.

Bei einer Schießerei auf einem Sommerfestival in Toledo (Ohio/USA) wurden zwölf Menschen verletzt.
Bei einer Schießerei auf einem Sommerfestival in Toledo (Ohio/USA) wurden zwölf Menschen verletzt.  © THE BLADE/REBECCA BENSON/The Blade/AP/dpa

Die Polizei geht nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es mindestens zwei Schützen gab, die vermutlich aufeinander schossen. Zunächst wurde demnach kein Verdächtiger festgenommen, die Fahndung läuft. 

Das Festival in Toledo sei seit vielen Jahren ein beliebtes Event. Zum Tatzeitpunkt am späten Samstagnachmittag seien dort Hunderte Gäste gewesen, erklärte die Polizei. Für die Sicherheit des "Old West End Festivals" seien auch zusätzliche Beamte im Einsatz gewesen. Toledo im Nordwesten von Ohio liegt am Ufer des Eriesees und zählt rund 260.000 Einwohner.

Gouverneur Mike DeWine zeigte sich angesichts des "sinnlosen Verbrechens" erschüttert. "Sommerfestivals sollten sichere Orte sein, an denen Familien Zeit miteinander verbringen können ohne Gewalt fürchten zu müssen."

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Er sei zuversichtlich, dass die Polizei die Verdächtigen fassen werde, schrieb er auf der Plattform X.

Ersthelfer versorgten eine Frau, die bei dem Vorfall verletzt wurde.
Ersthelfer versorgten eine Frau, die bei dem Vorfall verletzt wurde.  © REBECCA BENSON/The Blade/AP/dpa
Die zuständigen Behörden sperrten das Areal weiträumig ab und kümmerten sich um die betroffenen Menschen.
Die zuständigen Behörden sperrten das Areal weiträumig ab und kümmerten sich um die betroffenen Menschen.  © Paul Sancya/AP/dpa

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Titelfoto: REBECCA BENSON/The Blade/AP/dpa

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