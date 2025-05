Brutaler Mord an Teenagerin jahrzehntelang ungelöst - nun hat die Polizei den Täter gefunden!

Utah (USA) - Jahrzehntelang blieb der brutale Mord an Christine Gallegos ungeklärt. Doch nun – fast 40 Jahre später – konnte der "Cold Case" endlich gelöst werden!

Dennoch blieb der Fall weiterhin in nationalen Datenbanken aktiv. Im Jahr 2023 wurden die Untersuchungen wieder aufgenommen, nachdem ein unbekanntes männliches DNA-Profil in einem dieser Archive aufgetaucht war.

Laut Polizei hatte Christine noch verzweifelt gegen ihren Angreifer gekämpft. Am Tatort hinterließ sie zahlreiche Blutspuren. Damals konnten diese niemandem zugeordnet werden – die Ermittlungen wurden eingestellt.

Ihr Mord war grausam: Zuerst wurde sie vergewaltigt , brutal geschlagen, mit Messerstichen verletzt und anschließend mit zwei Schüssen in den Kopf getötet.

Wie die New York Post berichtete, wurde ihre Leiche einen Tag später von einem Autofahrer entdeckt.

Im Mai 1985 wurde die damals 18-Jährige zuletzt lebend gesehen, als sie im US-Bundesstaat Utah per Anhalter auf dem Weg zur Arbeit war.

Er war viermal verheiratet und hinterließ drei Kinder. Eine seiner Ex-Frauen zweifelt die Ermittlungsergebnisse an und glaubt, dass der wahre Täter "immer noch da draußen" sei.

Stallworth war zum Zeitpunkt des Mordes 27 Jahre alt und als Soldat bei der U.S. Air Force tätig.

Die Mutter von Christine Gallegos denkt jeden Tag an ihre verstorbene Tochter. © SALT LAKE CITY POLICE DEPARTMENT

Sie beschrieb Stallworth als liebevollen, sanften Ehemann und fleißigen Ingenieur. Während ihrer 19-jährigen Ehe habe er nie laut gesprochen oder sei gewalttätig geworden.

"Er hatte nie die Chance auf einen Prozess. Wir werden dagegen vorgehen", sagte sie.

Auch Christines Familie wurde bereits über den Durchbruch nach 40 Jahren informiert. Ihre Mutter gab an, dass seit dem Tod ihrer Tochter kein Tag vergangen sei, an dem sie nicht an sie gedacht habe.

Sie erzählte, Christine sei mit einem Mann namens Troy verlobt gewesen, und sie hätten Pläne gehabt, gemeinsam eine Familie zu gründen.

Auch wenn sich die Tat nicht mehr ungeschehen machen lässt, bleibt ihrer Familie nun zumindest eines: die Gewissheit.