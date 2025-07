07.07.2025 06:33 Clooney, Scherzinger & Co. machen es vor: Jennifer Aniston will an den Broadway

US-Schauspielerin Jennifer Aniston hat ein großes Ziel - sie möchte an den Broadway in New York.

New York - Obwohl Jennifer Aniston (56) kürzlich erst erklärt hat, dass sie an ihrer Work-Life-Balance arbeiten und weniger drehen möchte, hat die Schauspielerin noch ein großes Ziel: Sie möchte an den Broadway. Jennifer Aniston (56) will nicht nur an den Broadway, sondern wünscht sich auch eine Fortsetzung ihrer Actionkomödie "Kill the Boss". © Imago/UPI Photo Doch ganz so einfach scheint sich der Traum der viel beschäftigten Emmy-Preisträgerin nicht umsetzen zu lassen: "Es geht darum, die Zeit zu finden und das richtige Stück, das richtige Material", erklärte der "Friends"-Star im Interview mit dem "People"-Magazine. Doch die Rückkehr zu ihren Wurzeln - sie spielte Ende der 80er-Jahre 46 Vorstellungen der Off-Broadway-Produktion "For Dear Life" am New Yorker Public Theatre - stehe definitiv auf ihrer Bucket-List. Sollte sie irgendwann das passende Stück finden, würde sich Aniston in einen aktuellen Trend einreihen. Immer mehr Hollywoodstars zieht es auf die Bretter, die die Welt bedeuten: Nicole Scherzinger (47) gewann für ihre Hauptrolle in "Sunset Boulevard" gerade erst einen Tony Award. USA Vater bleibt Herz stehen, als Sohn plötzlich zur Straße rennt: Danach wird ihm alles klar USA Weil das Auto vor ihm zu langsam war: Mann jagt 5-Jähriger eine Kugel ins Bein Jake Gyllenhaal (44) und Denzel Washington (70) standen für die Neuinszenierung von "Othello" auf der Bühne, wenig später feierte George Clooney (64) mit "Good Night, and Good Luck" sein Broadway-Debüt. Und bald wird auch Tom Felton (37) in seiner angestammten Kultrolle als Draco Malfoy im "Harry Potter"-Broadway-Stück zurückkehren. George Clooney (64) war sichtlich stolz auf das Plakat, das sein Debüt am Broadway ankündigte. © IMAGO/ZUMA Press Wire Nicole Scherzinger (47) konnte ihr Glück kaum fassen: Sie gewann dieses Jahr einen begehrten Tony-Award. © IMAGO/Cover-Images Denzel Washington (70, l.) und Jake Gyllenhaal (44) stellten einen Rekord an den Theaterkassen auf, der wenig später von Clooney geknackt wurde. © IMAGO/Cover-Images Der Broadway liegt in New York. Er ist eine der bekanntesten Straßen der Stadt und zieht sich durch mehrere Stadtteile. © 123rf/takseller Einziger Haken an diesem Trend: Die Preise für Theaterkarten sind gestiegen. Laut "New York Times" lag der Durchschnittspreis für die Stücke mit Clooney und Washington bei 300 US-Dollar. Das sind umgerechnet rund 250 Euro. Normalerweise kann man Broadway-Karten für 100 bis 150 US-Dollar ergattern.

Titelfoto: Bildmontage: 123rf/takseller, IMAGO/UPI Photo