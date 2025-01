Cybertruck-Explosion vor Trump-Hotel: Attentäter war als Soldat in Deutschland!

Das Fahrzeug - ein Elektro-Pick-up mit markanter Edelstahl-Karosserie - hatte am gestrigen Mittwochmorgen (Ortszeit) direkt vor den gläsernen Eingangstüren des Prunkbaus gehalten. Unmittelbar darauf kam es zu Rauchentwicklung am Wagen - und schließlich zu der wuchtigen Detonation.

Der Mann, der sich in dem gemieteten Tesla in die Luft gejagt hatte, war einem Bericht des US-Senders CNN zufolge als aktiver Soldat einer US-Spezialeinheit zuletzt in Deutschland stationiert gewesen.

Spuren des Brandes und der Explosion sind im Parkservicebereich zu erkennen. © Sam Morris/Las Vegas Review-Journal/AP/dpa

McMahill zufolge war das Fahrzeug in Colorado angemietet worden - über die gleiche Vermittlungs-Webseite, bei der auch der Attentäter von New Orleans seinen Pick-up-Truck angemietet habe, mit dem er dort am Neujahrsmorgen in eine feiernde Menge fuhr und 15 Menschen tötete.

Dass FBI betonte am Donnerstag allerdings, dass es keinen Zusammenhang zwischen dem Anschlag in New Orleans und der Explosion des Tesla-Cybertrucks in Las Vegas am Neujahrsmorgen gebe.

"Wir haben jetzt die Bestätigung, dass die Explosion durch einen sehr großen Feuerwerkskörper und/oder eine Bombe verursacht wurde, die sich auf der Ladefläche des gemieteten Cybertrucks befand, und nichts mit dem Fahrzeug selbst zu tun hatte", schrieb indes Tesla-Chef Elon Musk (53) auf der Online-Plattform X.

Die Führungsriege seines Unternehmens sei mit dem Fall befasst.