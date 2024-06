Frau entsetzt, als sie dem FBI die Tür öffnet - dann erfährt sie Schockierendes über ihren Ehemann

Bonnie Lou war mit dem amerikanischen Serienmörder Richard Evonitz verheiratet. © Screenshot/Instagram/@bonnielouwriter

Das hat sie in einem TikTok-Video erzählt! Daraufhin sprach sie in mehreren Clips über Details aus ihrer Ehe mit dem US-Serienmörder Richard Evonitz. Ein Mann, der ein geheimes Doppelleben als Ehemann und brutaler Mädchenmörder führte.

Als Bonnie 17 Jahre alt war, heiratete sie Richard, wusste aber noch nichts von dem tragischen Geheimnis.

In einem Video erzählt sie, dass sie nach Maine zogen und "anfangs alles in Ordnung war", aber er "übernahm sehr schnell das Kommando und machte mir klar, was meine Pflichten als Ehefrau ihm gegenüber waren", so Bonnie.

Sie selbst war arbeitslos. Sie hatte nur einen Highschool-Abschluss und übernahm die Rolle der traditionellen Hausfrau. Richard erlaubte ihr nicht, eine Ausbildung zu beginnen.

Im Sommer 1989 zogen sie nach San Diego, aber sein Verhalten wurde immer schlimmer. Er kontrollierte sie, wollte, dass sie einen Job bekam, akzeptierte aber die wenigen Jobs, für die sie qualifiziert war, nicht. Schließlich erlaubte er ihr, eine Kosmetikschule zu besuchen. "Das hat mir wirklich die Welt geöffnet und mir ermöglicht, aus dem Haus zu gehen und neue Freunde zu finden!", so Bonnie.

Im November 1992 änderte sich die Situation: Evonitz hatte Schwierigkeiten, sich von der Armee zu lösen. Eines Tages, erzählt sie, kam er nach Hause und fragte sie wiederholt, ob sie ihn begleiten würde, wenn er plötzlich das Land verlassen müsste.

"Im Nachhinein erscheint das verrückt", sagt sie.

Ihre Geschichte auf TikTok ist noch nicht zu Ende und Bonnie sagt, dass sie in den nächsten Tagen noch mehr Einblicke geben wird. Sie hat auch ein Buch über ihre Erfahrungen geschrieben.