Dieser kleine Frechdachs ist der neue Star im US-Kongress!

Washington - Während sein Vater im US-Kongress am Montagabend eine relativ unspektakuläre Rede hielt, sorgte der Sohnemann auf den Sitzen im Hintergrund für das wahre Highlight.

Der sechsjährige Guy sorgte mit seinen Grimassen für großes Gelächter im Live-TV. © Screenshot/X/@cspan

Der Republikanische Kongressabgeordnete John Rose (59) und sein Sohn Guy (6) erobern gerade sturmartig das Internet.

Nicht aber, weil die Rede des Politikers aus dem Bundesstaat Tennessee so atemberaubend gewesen war, sondern weil der Sechsjährige im Hintergrund seine wildesten Grimassen zum Besten gab - vor laufender Kamera, versteht sich.

Zu sehen ist, wie der kleine Frechdachs mal schelmisch grinst, mal seine Augen verdreht, die Zunge herausstreckt oder sämtliche skurrile Bewegungen gleichzeitig ausführt und dabei stets direkten Blickkontakt mit der Kamera hält.

Dass sein Papa im Vordergrund versucht, den Präsidentschaftskandidaten Donald Trump (77) in Schutz zu nehmen und die Gerichtsprozesse gegen den Ex-Präsidenten als politisch motivierte Wahlkampfmanöver abzustempeln, fällt angesichts des Schauspiels auf der Rückbank schnell unter den Tisch.

"Das bekomme ich, wenn ich meinem Sohn Guy sage, er soll für seinen kleinen Bruder in die Kamera lächeln", schrieb Rose im Anschluss an seinen Auftritt im Kongress, der in der Zwischenzeit viral gegangen war.