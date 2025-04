Streit um Sitzplatz eskaliert: Football-Star (†17) bekommt Messer ins Herz gerammt!

Frisco (USA) - Blutiger Streit um einen Sitzplatz: Ein 17-jähriger Highschool-Footballstar stirbt nach einer Messerattacke im US-Bundesstaat Texas in den Armen seines Zwillingsbruders – jetzt gibt es neue Details zur Tat.

Karmelo Anthony (17) wurde kurz nach der Tat verhaftet und wird wegen vorsätzlichen Mordes angeklagt. © Frisco Police Department

Am 2. April besuchte Austin Metcalf einen Leichtathletikwettkampf zwischen mehreren Schulen. Was zunächst wie ein gewöhnlicher Tag aussah, verwandelte sich schnell in einen Albtraum, als ein Streit zwischen ihm und dem 17-jährigen Karmelo Anthony ausbrach.

Laut Berichten der New York Post befand sich Austin im Zelt seines Teams, als er Karmelo darauf hinwies, dass dieser auf dem falschen Platz saß. Dieser soll sich dadurch provoziert gefühlt und sofort aggressiv reagiert haben.

Die Situation soll schließlich derart außer Kontrolle geraten sein, dass Karmelo seinen Rucksack gepackt, ein Messer gezogen und Austin mit einem gezielten Stich ins Herz tödlich verletzt haben soll.



Der gesamte Vorfall dauerte laut Austins Zwillingsbruder Hunter nur wenige Sekunden – und die beiden Jungen kannten sich zuvor nicht einmal.