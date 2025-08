Von den Toten erwacht: Todesermittlerin wird zur Lebensretterin

Alles in Kürze

Als Kenzie Sellers das Zucken der vermeintlichen Leiche bemerkte, handelte sie sofort. (Symbolfoto) © 123RF/mrsveronik

Am vergangenen Freitagnachmittag wurde Sellers zu einem Wohnhaus in Knoxville gerufen, in dem ein Todesfall gemeldet wurde, wie People berichtet.

Dort sollte sie die Ursachen und Umstände des Todes klären. Doch als sie den leblos wirkenden Körper untersuchte, fiel ihr etwas Ungewöhnliches auf.

Sie bemerkte ein Zucken und stellte fest, dass die scheinbar tote Frau noch am Leben war.

Obwohl Erste Hilfe nicht zu Sellers eigentlichen Aufgaben gehört, griff sie sofort ein.

Die medizinische Todesermittlerin leitete gemeinsam mit der Polizei von Knoxville lebensrettende Maßnahmen ein. Mithilfe mehrerer Dosen Narcan, einem Medikament gegen Opiat-Überdosen, stabilisierte sie die Patientin, bis die alarmierten Rettungskräfte eintrafen.