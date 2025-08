Mann wegen Mordes an Frau und Kindern mit Giftspritze hingerichtet

Miami (USA) - Im US-Bundesstaat Florida ist ein wegen Mordes an seiner Frau und seinen Kindern zu Tode verurteilter Mann hingerichtet worden.

Alles in Kürze

Der frühere US-Luftwaffenoffizier Edward Zakrzewski (†60) wurde per Giftspritze hingerichtet. © HANDOUT / Florida Department of Corrections / AFP

Der 60-jährige Edward Zakrzewski wurde am Donnerstag um 18.12 Uhr (Ortszeit) im Staatsgefängnis in Raiford durch die Giftspritze hingerichtet, nachdem sein Berufungsantrag zuvor zurückgewiesen worden war.

Zakrzewskim, ein ehemaliger Unteroffizier der US-Luftwaffe, war für schuldig befunden worden, 1994 seine damals 34-jährige Frau Sylvia, seinen siebenjährigen Sohn Edward und seine fünfjährige Tochter Anna getötet zu haben.

Seine Frau würgte Zakrzewski mit einem Seil und tötete sie mit einer Machete. Die beiden Kinder zerhackte er mit der Machete, welche Zakrzewski kaufte, nachdem er erfahren hatte, dass seine Frau die Scheidung einreichen wollte.

Zakrzewski floh nach Hawaii und änderte seinen Namen. Vier Monate später stellte er sich, nachdem ihn Freunde in einer Fernsehsendung erkannt hatten.

Die Hinrichtung war bereits das 27. vollstreckte Todesurteil in den USA seit Jahresbeginn – neun Hinrichtungen gab es 2025 allein in Florida. Das ist ein Rekord in dem Land seit den 28 Hinrichtungen im Jahr 2015.