Fans kommen zum Pink-Konzert und müssen sofort wieder gehen: Der Grund ist zuckersüß

Angela Mercer (l.), ihre Mama Barbara (M.) und Schwägerin Amy reisten fast 300 Kilometer... © Facebook/Brigham and Women's Hospital

Es sollte einfach nur ein schöner Tag werden, doch er verlief alles andere als geplant für Angela Mercer aus Albany im US-Bundesstaat New York. Im Grunde aber nicht weniger schön.

Denn sie, ihre Mutter Barbara und ihre Schwester Amy kehrten zwar nicht mit vom Mitsingen heiseren Stimmen und Unmengen an Merchandising-Artikeln ihres Idols Pink nach Hause zurück. Stattdessen mit einem Baby, so das örtliche Krankenhaus Brigham and Women's Hospital via Facebook.

Dass sie für die Geburt fast 300 Kilometer würden fahren müssen, konnten sie vorher nicht ahnen. So weit entfernt ist das Bostoner Baseballstadion Fenway Park, in dem die Musikerin am 31. Juli und 1. August aufgetreten ist.

Mama Barbara hatte an diesem Tag Geburtstag und den verbrachte sie mit den Frauen der Familie. Das Highlight sollte eigentlich das Konzert werden.

Nachdem die drei am Stadion angekommen waren, begannen bei Angela jedoch plötzlich die Wehen – obwohl sie sich gerade erst in der 31. Schwangerschaftswoche befand. Auf Anraten ihres Arztes wollte sie sofort in ein Krankenhaus fahren.