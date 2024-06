Nach Hai-Angriff: So schlimm steht es um die Opfer

Lulu Gribbin (15) wurde mit dem Hubschrauber ins Krankenhaus geflogen. © Screenshot/Facebook/South Walton Fire District

Die erste Attacke ereignete sich gegen 13.20 Uhr. Die 45-jährige Elisabeth Foley wurde von einem Hai in den linken Arm gebissen.

Leider war der Angriff so schwer, dass ihr linker Unterarm amputiert werden musste, berichtete The Mirror.

Etwa 90 Minuten später ereignete sich der zweite Angriff. Die beiden Teenager Lulu Gribbin (15) und McCray Faust (17) wurden nur 6,5 Kilometer entfernt erneut Opfer einer Attacke.

Die 17-Jährige wurde in den Fuß gebissen und die 15-Jährige verlor bei dem Angriff einen Teil ihres Beines und eine Hand.

Besonders tragisch an der ganzen Geschichte ist, dass es für Lulu der erste Strand-Ausflug war. Ihre Mutter, Ann Blair Gribbin, sagte, sie seien mit einigen Freunden der Familie auf ihrem "ersten Mutter-Tochter-Strandausflug" gewesen. Kurz nach ihrer Ankunft verbreitete sich die Nachricht von einem Hai im Wasser.

"Ich sah die Wunden an ihrem Bein und fing an zu schreien. Sie war leblos, ihre Augen waren geschlossen, ihr Mund war weiß und blass. Die Wunde an ihrem Bein oder das, was von ihrem Bein übrig war, sah aus wie aus einem Film. Ich schaffte es schließlich, zu ihr zu kommen und ihre Hand zu halten, und sie sah mich, und ich sagte ihr, dass ich da war", erzählte Ann Blair dem Blatt.