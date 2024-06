Hai attackiert drei Schwimmerinnen - darunter zwei Mädchen!

Santa Rosa Beach (USA) - Zwei Hai-Angriffe kurz hintereinander! Am gestrigen Freitagnachmittag sind zwei Mädchen sowie eine Frau bei Attacken der Meerestiere in Florida ( USA ) teils schwer verletzt worden.

Retter tragen eine der Verletzten vom Strandabschnitt in Santa Rosa Beach (Florida, USA). © X/swfdinfo

Laut Behörden ereignete sich der erste Vorfall gegen 13.20 Uhr (Ortszeit). Bei den Beamten gingen mehrere Notrufe ein, dass eine 45-Jährige von einem Hai attackiert wurde.

Umstehende versorgten die Frau, bis Einsatzkräfte am Unglücksort am "WaterSound Beach" eintrafen. Retter berichteten von "kritischen" Verletzungen an Hüfte und linkem Unterarm.

Beim zweiten Vorfall, gegen 14.55 Uhr (Ortszeit) nahe "Seacrest Beach" (knapp 6,5 Kilometer weiter östlich) wurden zwei weibliche Jugendliche zum Opfer eines Hai-Angriffs. Laut Informationen von "ABC News" handelte es sich hierbei um eine 15- sowie eine 17-Jährige.

Nach Angaben von Umstehenden befanden sich die Mädchen mit Freunden im hüfttiefen Wasser, als die Attacke geschah. Eine der beiden erlitt laut Behörden "erhebliche" Verletzungen am Oberschenkel und einer Hand. Das andere Mädchen kam mit leichten Verletzungen am Fuß davon.