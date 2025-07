"Du bist jetzt ein kleiner Snack für mich": Hai reißt 18-Jährigen vom Surfbrett

New Smyrna Beach (USA) - Er gab gerade Surfunterricht, als es zu der plötzlichen Attacke kam. Zwischen Sam Hollis (18) und dem Raubfisch entbrannte ein Kampf um Leben und Tod, den der Teenager glücklicherweise für sich entscheiden konnte.

Alles in Kürze

Wie aus dem Nichts schnappte der Hai nach dem Fuß des 18-Jährigen und riss ihn von seinem Board. (Symbolfoto) © Neil Hammerschlag/Shark Research/dpa

Laut einem Bericht des Nachrichtensenders "CBS News" ereignete sich der Angriff am vergangenen Freitag in New Smyrna Beach, einem der Surf-Hotspots im Osten der USA.

In einem Interview mit dem Sender erzählt der 18-Jährige, wie es zu dem Vorfall gekommen ist. So war er wie so oft als Surf-Lehrer auf dem offenen Meer, als eine Welle über ihn schwappte.

Er setzte sich wieder auf sein Surfbrett und ließ seine Füße ins Wasser hängen, als er auf einmal einen höllischen Schmerz spürte. "Er hat mich an meinem Fuß gepackt und mich von meinem Board gezogen, so, als ob er mir sagen wollte: 'Du bist jetzt ein kleiner Snack für mich.'"

Doch Sam setzte sich zur Wehr und tat alles, um sich von dem Tier loszureißen. Er schlug und trat um sich, bis der Hai schließlich von ihm abließ.

Unmittelbar nachdem er aus dem Wasser gezogen wurde, brachte ein Krankenwagen ihn ins nächstgelegene Krankenhaus, wo seitdem seine tiefen Wunden behandelt werden.

Doch für den Teenager ist klar: Er will zurück auf sein Board!