Sie bat ihn um Hilfe beim Putzen: Mann erschießt seine Ehefrau

Louisville (USA) - Ein 57-jähriger Mann aus dem US -Bundesstaat Kentucky soll am 14. März seine Frau erschossen haben, nachdem sie ihn offenbar gebeten hatte, beim Hausputz zu helfen.

Patrick Brents (57, l.) soll im Streit seine Ehefrau Carola Ross erschossen haben. © Facebook/Screenshot/Carolyn Ross-Brents

Wie WDRB berichtet, soll der Streit nach Angaben der Ermittler plötzlich eskaliert sein, woraufhin Patrick Brents ins Schlafzimmer gegangen sein soll, um eine Waffe zu holen. Anschließend soll er seine Frau Carolyn Ross damit erschossen haben.

Eine weitere Person, die sich zum Zeitpunkt des Vorfalls im Haus befand, berichtete, dass Carolyn Ross ihren Mann angefleht habe, sie nicht zu erschießen. Kurz darauf habe sich laut Polizei ein Schuss gelöst, der die Frau in den Bauch traf.

Der Sohn des Paares rannte anschließend aus dem Haus und bat ein anderes Familienmitglied, den Notruf zu wählen. Wenig später trafen Einsatzkräfte am Wohnhaus ein.