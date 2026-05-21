SOS-Signal läuft aus dem Ruder: Schiffbrüchiger löst großflächigen Waldbrand aus

Santa Rosa Island - Ein knapp 7000 Hektar großer Waldbrand auf der Santa Rosa Island vor der Küste Kaliforniens hält die Feuerwehrkräfte in Atem. Der Auslöser war tagelang unklar. Nun entdeckte die US-Küstenwache einen gestrandeten Seefahrer, der für das Feuer verantwortlich sein soll.

Das riesige SOS-Signal eines verunglückten Schiffsfahrers hatte die trockene Vegetation der Santa Rosa Island mutmaßlich in Brand gesetzt. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/uscg_airstation_ventura

Wie CBS auf Berufung von Informationen der kalifornischen Feuerwehr berichtet, war der Brand bereits vergangenen Freitagnachmittag (Ortszeit) auf der Insel im Channel-Islands-Nationalpark entdeckt worden. Seitdem hatten sich die Flammen auf über 7000 Hektar ausgebreitet und gut ein Drittel der Fläche verschlungen.

Laut der US-Küstenwache soll ein verunglückter Schiffsfahrer den Waldbrand verursacht haben. Ebenfalls am Freitag war der 67-Jährige mit seinem Segelboot gegen die Felsen der Insel geprallt.

Um Rettungskräfte oder andere Boote auf sich aufmerksam zu machen, hatte der Schiffbrüchige versucht, mit Leuchtfackeln ein SOS-Signal abzugeben. Diese könnten die trockene Vegetation in Flammen gesetzt haben.

Die Air Station Ventura der US-Küstenwache veröffentlichte ein Bild, das den Mann neben einem SOS-Zeichen zeigt. Um ihn herum ist nichts als verkohlte Fläche zu sehen.