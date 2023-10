Eine Woche nach Rekordversuch: Älteste Fallschirmspringerin der Welt (†104) ist tot!

Eine Woche nach ihrem Fallschirmsprung ist eine 104-jährige Frau aus Chicago gestorben. (Symbolbild) © Malte Christians/dpa/dpa-tmn

Ihren offiziellen Eintrag ins "Guinness-Buch der Rekorde", der bislang noch aussteht, wird Dorothy Hoffner nicht mehr erleben.

Die gebürtige Chicagoerin sei am Montag, gut eine Woche nach ihrem Rekord-Sprung, friedlich eingeschlafen, sagten gute Freunde der zu Lebzeiten stets abenteuerlustigen und vitalen Seniorin der Chicago Sun-Times.

Demnach wurde Hoffner tot in ihrem Bett in einem Seniorenheim aufgefunden, wo sie ihre letzten Lebensjahre verbracht hatte.



Ein Sprecher von "Skydive Chicago", dem Fallschirmsprung-Zentrum, das der 104-Jährigen ihren Flug durch die Lüfte ermöglicht hatte, erklärte nach der Nachricht von Hoffners Tod, er fühle sich geehrt, dass man der Seniorin einen "krönenden Abschluss eines aufregenden, gut gelebten Lebens" habe bescheren dürfen.

"Dorothy erinnert uns daran, dass es nie zu spät ist, den Nervenkitzel seines Lebens zu genießen", sagte er.

Die mutige Amerikanerin hatte sich am 1. Oktober am Skydive Chicago Airport in Ottawa aus mehr als 4000 Metern Höhe in die Tiefe gestürzt und damit den Rekord einer 103-jährigen Schwedin als älteste Fallschirmspringerin der Welt aus dem Jahr 2022 geknackt.