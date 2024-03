Polizei entdeckt Paar ohnmächtig am Strand - doch es wird noch sehr viel schlimmer!

Die Polizei in Georgia hat ein Paar festgenommen, was nach Alkoholkonsum am Strand ohnmächtig geworden ist und seine Kinder nicht mehr beaufsichtigt hat.

Von Anne-Sophie Mielke

Georgia (USA) - Der Tag am Strand endete für ein Pärchen aus dem US-Bundesstaat Georgia in Handschellen - und hoffentlich mit einem richtig schlechten Gewissen. Denn die beiden waren nicht allein am Meer gewesen.

Das Pärchen hatte sich volllaufen lassen und war am Strand ohnmächtig geworden. © Youtube/Screenshot/WESH 2 News Der Fall, der sich am Wochenende am Daytona Beach zugetragen hatte, schockierte selbst den erfahrenen Sheriff der Stadt. Polizisten stießen am Nachmittag auf Alyssia Langley und ihren Verlobten Timothy Stephens (beide 27), als das Paar ohnmächtig am Strand in der Sonne lag. Zuvor hatten die beiden laut News.com Alkohol konsumiert. Die Beamten benötigten insgesamt acht Versuche, um die US-Amerikaner zu wecken. Das Video der Bodycam von einem der Polizisten zeigt, wie die Einsatzkräfte Alyssia und Timothy wiederholt anstupsen und schließlich laut anschreien - ohne, dass einer der beiden großartig eine Reaktion zeigt. Das Paar ist durch Alkohol und Sonne völlig weggetreten. Schließlich kommen Alyssia und ihr Partner zu sich und erleben ein böses Erwachen.

Betrunkenes Paar schert sich nicht um eigene Kinder

Ihre beiden Kinder (5 und 7) schienen ihnen dabei völlig egal gewesen zu sein. Die Kleinen machten sich kurz darauf davon. © Bildmontage/Youtube/Screenshot/WESH 2 News Denn als wäre der Zustand der beiden Betrunkenen nicht schon schockierend genug, stellt einer der Einsatzkräfte eine Frage, welche schockiert: "Wo sind Ihre Kinder?"

Das Paar hatte den Strand nämlich eigentlich mit einer Siebenjährigen und einem Fünfjährigen besucht. Doch von den Kleinen fehlt zunächst jede Spur. "Sie wissen nicht, wo sie sind?", fragt eine Beamtin den scheinbar immer noch alkoholisierten 27-Jährigen. Der blickt nur verwundert zur Wasserkante, wo er die Kinder seiner Verlobten vermutet. Dort spielen der Junge und das Mädchen aber schon eine Weile nicht mehr. Glücklicherweise konnte man die Geschwister in einem nahe gelegenen Hotel-Pool auffinden. Dort plantschten die Kinder völlig unbeaufsichtigt im Wasser. Man will sich nicht vorstellen, was hätte alles passieren können. Als Mike Chitwood, Sheriff des Volusia Countys, des Bericht des Vorfalls las, dachte er, das Ganze wäre "ein Scherz" gewesen. "Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass Sie hierherfahren und sich zulaufen lassen und zulassen, dass ein Fünf- und ein Siebenjähriger davonläuft."

Das Paar wurde unter anderem wegen Vernachlässigung angeklagt. © Volusia Sheriff's Office