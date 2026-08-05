Mutter schmeißt Säugling in Pool: Was dann passiert, sorgt für fassungslose Gesichter

Miami (Florida/USA) - Was zunächst wie eine erschreckende Momentaufnahme wirkte, entpuppte sich nur kurze Zeit später als ein Herzensprojekt. Die US -amerikanische Influencerin Rachel Santana Krtausch (31) stellte eines der wohl gefürchtetsten Szenarien überhaupt nach und teilte diese auf Social Media : Sie warf ihr Baby in den Pool. Hinter alledem steckte nicht nur die Abschlussprüfung ihres Nachwuchses, sondern eine ganz wichtige Botschaft.

Ohne Vorwarnung ließ sie ihren Säugling James ins Wasser fallen … © Fotomontage/Screenshot/TikTok/xoxosantana

Vor rund drei Tagen verbreitete sich ein Video der 31-jährigen Mutter rasend schnell auf TikTok und löste infolgedessen eine regelrechte Debatte in der Kommentarspalte aus. In der Aufnahme zeigte sich Krtausch gemeinsam mit ihrem Sohn am Beckenrand eines Pools. Die Internet-Bekanntheit hielt ihren Säugling James fest in den Armen - keine ungewöhnliche Situation.

Plötzlich hob sie ihr Baby an und warf es ins Wasser - samt Kleidung und Schuhe. Für zahlreiche Plattform-Nutzer wirkte dies wie ein schlecht gemeinter Scherz.

"Was zum Teufel, tu das nicht dem Kind an, es wird nicht atmen können", kommentierte ein User. Doch nur wenige Sekunden später war zu sehen, wie sich der Säugling auf den Rücken drehte.

Hinter dem erschreckenden Vorfall verbarg sich eine ganz andere Intention. "Meine Hauptmotivation war die Verhinderung von Ertrinkungsunfällen", betonte die 31-Jährige gegenüber PEOPLE. Als examinierte Krankenschwester wisse sie, wie schnell es zu Unfällen dieser Art kommen kann.

"In Miami herrscht gefühlt das ganze Jahr über Sommer, und wir sind ständig in der Nähe von Pools, Stränden und anderen Gewässern. Mir war es extrem wichtig, dass James so früh wie möglich Überlebensfähigkeiten erlernt". Um möglichen Gefahren aus dem Weg zu gehen, meldete Krtausch ihren Sohn bei einem Schwimmkurs an.