Fast-Food-Salat löst "explosionsartigen Durchfall" aus: Schon zwei Tote zu beklagen

Michigan (USA) - Eine Welle der Angst macht sich im US -Bundesstaat Michigan breit. Nachdem sich mehrere Kunden nach einem Besuch eines Fast-Food-Lokals mit einem Parasiten infiziert haben, sind jetzt sogar zwei Menschen an dessen Folgen gestorben.

Viele der Infizierten aßen zuvor in einer Taco-Bell-Filiale. Die Marke "Taylor Farms", die den Salat zugeliefert hat, hat die betroffenen Produkte bereits zurückgerufen. © MARIO TAMA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

"Cyclospora cayetanensis" - das ist der Name des Übeltäters, der im menschlichen Körper eine schwere Darmerkrankung auslöst.

Laut einem Bericht des Nachrichtensenders "CNN" wurden bisher 11.234 Fälle im gesamten Bundesstaat gemeldet. Cyclosporiasis - die Krankheit, die durch den Parasiten ausgelöst wird - ist normalerweise nicht tödlich. Dennoch kann sie, insbesondere wenn schwerere Vorerkrankungen vorliegen, einen tödlichen Verlauf nehmen.

Noch immer befinden sich 193 Menschen mit Symptomen im Krankenhaus. Zwei sind in an den Folgen der schweren Darmkrankheit ums Leben gekommen.

"Laut Krankenakten litten beide Betroffenen an erheblichen Vorerkrankungen, die durch die Cyclosporiasis und die Dehydrierung verschlimmert worden sein können. Weitere Informationen zu diesen beiden Fällen werden nicht veröffentlicht", heißt es in einer Mitteilung des Gesundheitsministeriums Michigan.

Ausgelöst wurde die Infektionswelle mutmaßlich durch kontaminierten Eisbergsalat, der in den Filialen des Fast-Food-Giganten "Taco Bell" serviert wurde. Mittlerweile wurde das Gemüse zurückgerufen.