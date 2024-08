Entsetzlicher Schulstart! Mutter bringt Tochter zum Unterricht, fährt los und überrollt sie!

Sarasota (USA) - Tragischer Unfall zu Schulbeginn! Eine Mutter hat im US-Bundesstaat Florida ihre Tochter (12) überrollt, nachdem sie das Mädchen zum ersten Tag an ihrer neuen Schule gebracht hatte.

Rettungskräfte brachten die Schülerin per Hubschrauber mit kritischen Verletzungen in ein Krankenhaus.

Die 12-Jährige stieg an einer Straße in der Nähe der örtlichen Mittelschule aus der Beifahrerseite eines SUVs. Plötzlich fielen dem Mädchen ihre Schulsachen herunter, teils unter das Auto. Sie bückte sich nach ihnen - fatal!

Wie " ABC " und " WFLA-TV " unter Angaben der Behörden berichteten, ereignete sich der Vorfall am Montagmorgen gegen 7.45 Uhr in der Kleinstadt Sarasota.

"Hier sind wir nun, am ersten Tag. Wir haben bereits eine Tragödie erlebt", zitierte WFLA-TV den Sprecher der Florida Highway Patrol Kenneth Watson.

"Wir hoffen, dass so etwas nicht noch einmal passiert. Wir müssen uns in Erinnerung rufen, auf unsere Umgebung zu achten, wenn wir uns in der Nähe der Schule aufhalten und ganz sicher, wenn wir unsere Kinder aus dem Fahrzeug lassen."