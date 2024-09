Er ist sich sicher: "Mein Opa ist der Zodiac-Killer!" Kann der mysteriöse Fall endlich gelöst werden?

Der mutmaßliche Zodiac-Killer Richard Hoffman (l.) und sein Enkel Jeremy Foy (35, r.). © Screenshot/TikTok/@jfoy_3.0

Der 35-jährige Jeremy Foy listet in einer mehrteiligen TikTok-Serie alle Gründe auf, warum er glaubt, dass sein verstorbener Großvater, Richard Hoffman, der Zodiac-Killer war.

Bereits seit einigen Jahren wird der Name seines Großvaters von Internet-Detektiven als möglicher Verdächtiger in den Raum geworfen, was ihn in seinem Glauben an eine mögliche Beteiligung Hoffmans bestärkt hat.

Die Videos, die knapp 20 Millionen Mal angeklickt wurden, enthalten detaillierte Anekdoten aus seiner Kindheit, körperliche Ähnlichkeiten und verdächtige "Beweise", die Foy entdeckt haben will.

Er erklärte, sein Großvater habe als Polizist in Vallejo, Kalifornien, gearbeitet, wo sich die Zodiac-Morde ereigneten. Hoffman selbst habe an dem Zodiac-Fall ermittelt!

Einer der Hinweise, die Foy andeutete, war, dass die Polizeiberichte seines Großvaters Ähnlichkeiten mit den Briefen des Zodiac-Killers aufwiesen - zum Beispiel ähnliche Rechtschreibfehler.

"Noch eine Sache über meinen Großvater: Er war wirklich schrecklich in Rechtschreibung", sagte er im dritten Teil seiner TikTok-Videos.

Foy behauptete, sowohl Hoffman als auch der Killer hätten das Wort "until" (zu Deutsch: bis) mit einem doppelten L geschrieben - "untill".