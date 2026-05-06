Er revolutionierte die Berichterstattung: CNN-Gründer Ted Turner (†87) gestorben

Atlanta - Der Gründer des US-Nachrichtensenders CNN, Ted Turner, ist tot.

CNN-Gründer Ted Turner starb im Alter von 87 Jahren. (Archivfoto) © John Bazemore/AP/dpa

Turner sei im Alter von 87 Jahren gestorben, teilte CNN mit.

Turner, der bereits vor einigen Jahren mitgeteilt hatte, dass er an Demenz leide, sei in seinem Haus in der Nähe der Stadt Tallahassee im US-Bundesstaat Florida gestorben, berichtete die "New York Times" unter Berufung auf einen Sprecher der Familie.

