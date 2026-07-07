Einsturzgefahr! Wolkenkratzer in New York muss geräumt werden

New York (USA) - Mitten im New Yorker Bezirk Manhattan ( USA ) ist ein im Umbau befindliches Gebäude mit 37 Stockwerken wegen Einsturzgefahr geräumt worden.

Ein Wolkenkratzer in New York droht einzustürzen. Das Gebäude wurde evakuiert. © Angelina Katsanis/AP/dpa

Die Gegend um das Gebäude herum sei weiträumig abgesperrt worden, auch einige andere Gebäude seien vorsichtshalber evakuiert worden, teilten Polizei, Feuerwehr und New Yorks Bürgermeister Zohran Mamdani (34) mit.

Das Gebäude ist das frühere Hauptquartier des Pharmakonzerns Pfizer an der 42nd Street, das derzeit zu einem Wohngebäude umgewandelt wird.