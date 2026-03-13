Er soll "Allahu Akbar" gerufen haben: IS-Anhänger erschießt Professor

An der Old Dominion University in Virginia (USA) erschoss ein ehemaliger IS-Anhänger einen Menschen und verletzte zwei weitere.

Von Isabel Klemt

Norfolk (USA) - An einer Universität im US-Bundesstaat Virginia erschoss am Donnerstagmorgen ein Mann, der Anhänger der Terrororganisation IS war, einen Dozenten und verletzte zwei weitere Studenten.

Der Vorfall wird derzeit als möglicher Terroranschlag geprüft. © Kendall Warner/The Virginian-Pilot via AP/dpa Wie NEWS WTKR 3 berichtet, soll Mohamed Bailor Jalloh (36), ein ehemaliger Angehöriger der Virginia-Nationalgarde, am Donnerstag kurz vor 11 Uhr einen Hörsaal der Old Dominion University in Norfolk betreten und die Anwesenden gefragt haben, ob sie der Armee angehörten. Nachdem dies bejaht wurde, zog der 36-Jährige, der von 2017 bis 2024 wegen versuchter Unterstützung des IS inhaftiert war, eine Waffe, soll "Allahu Akbar" (Arabisch für "Gott ist am größten") gerufen haben und eröffnete schließlich das Feuer auf die Klasse. Dabei erschoss Mohamed den Kursleiter, ROTC-Professor für Militärwissenschaften Oberstleutnant Brandon Shah, der später im Krankenhaus verstarb.

Mohamed wurde getötet