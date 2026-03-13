Er soll "Allahu Akbar" gerufen haben: IS-Anhänger erschießt Professor
Norfolk (USA) - An einer Universität im US-Bundesstaat Virginia erschoss am Donnerstagmorgen ein Mann, der Anhänger der Terrororganisation IS war, einen Dozenten und verletzte zwei weitere Studenten.
Wie NEWS WTKR 3 berichtet, soll Mohamed Bailor Jalloh (36), ein ehemaliger Angehöriger der Virginia-Nationalgarde, am Donnerstag kurz vor 11 Uhr einen Hörsaal der Old Dominion University in Norfolk betreten und die Anwesenden gefragt haben, ob sie der Armee angehörten.
Nachdem dies bejaht wurde, zog der 36-Jährige, der von 2017 bis 2024 wegen versuchter Unterstützung des IS inhaftiert war, eine Waffe, soll "Allahu Akbar" (Arabisch für "Gott ist am größten") gerufen haben und eröffnete schließlich das Feuer auf die Klasse.
Dabei erschoss Mohamed den Kursleiter, ROTC-Professor für Militärwissenschaften Oberstleutnant Brandon Shah, der später im Krankenhaus verstarb.
Mohamed wurde getötet
Zwei weitere Kursteilnehmer wurden verletzt, bevor die Studenten ihn überwältigten und schließlich töteten.
Studenten, Dozenten und Mitarbeiter erhielten währenddessen eine Benachrichtigung über den bewaffneten Täter im Gebäude: "Folgen Sie den Anweisungen zum Fliehen, Verstecken und Kämpfen", hieß es in der Meldung. "Einsatzkräfte sind unterwegs."
Der Vorfall wird derzeit aufgrund seiner Vorgeschichte als möglicher Terroranschlag untersucht.
Wie das United States Attorney's Office Eastern District of Virginia 2016 berichtete, dachte Mohamed damals bereits häufig über einen Anschlag nach und gab gegenüber einem Informanten an, zeitweise kurz davor gewesen zu sein. Zudem behauptete er, mit Schusswaffen umgehen zu können, und lobte den Attentäter, der im Juli 2015 bei einem Terroranschlag in Tennessee fünf US-Soldaten getötet hatte. Anscheinend ließ ihn dieser Gedanke nie los.
Um den Studierenden Hilfe und Beratung zu ermöglichen, bleibt die Universität am Freitag für Unterricht und andere Aktivitäten geschlossen.
