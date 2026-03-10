Mädchen-Leichen an "Zorro Ranch" vergraben? Ermittler durchsuchen Epstein-Anwesen

Albuquerque (New Mexico) - Rund sechs Jahre nach dem Tod des Sexualstraftäters Jeffrey Epstein wurde nun mit der Durchsuchung seines Anwesens inmitten der Wüste des US-Bundesstaats New Mexico begonnen. Dort könnten dunkle Geheimnisse begraben liegen.

Die "Zorro Ranch" liegt weit abseits der Zivilisation inmitten der Wüste von New Mexico. © Uncredited/KRQE via AP/dpa

Seit Montagmorgen nehmen Ermittler das rund 30 Quadratkilometer große Gelände weit außerhalb der Großstadt Albuquerque genauer unter die Lupe, wie das US-Justizministerium mitteilte.

"Diese Suche ist Teil der strafrechtlichen Untersuchung, die das Justizministerium von New Mexico am 19. Februar zu Vorwürfen illegaler Aktivitäten auf Epsteins Ranch vor Epsteins Tod 2019 angekündigt hat", heißt es in der Mitteilung.

Die Ranch, die Epstein bereits im Jahr 1993 erworben hatte, soll dabei von zentraler Bedeutung für dessen Missbrauchsring gewesen sein.

In den jüngst vom Justizministerium veröffentlichten Epstein-Files findet sich etwa eine bedrückende E-Mail eines angeblichen Ex-Angestellten, der für Epstein auf der "Zorro Ranch" gearbeitet haben soll (EFTA00067066).

Der anonymisierte Absender schrieb im November 2019 – knapp drei Monate nach dem Tod Epsteins – an den damaligen Bürgermeisterkandidaten von Albuquerque, Eddy Aragon, dass Epstein unweit der Ranch gemeinsam mit seiner heute inhaftierten Komplizin Ghislaine Maxwell (64) zwei "ausländische Mädchen" begraben haben soll. Die zwei Mädchen seien zuvor infolge von "hartem Fetisch-Sex" erwürgt worden.