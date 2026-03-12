Salsa zu scharf? Deutscher Tourist will 100.000 Dollar von New Yorker Taco-Laden

New York City - Er erlitt angeblich schwere körperliche und seelische Verletzungen: Einem deutschen Touristen war die Salsa in einem New Yorker Taco-Restaurant zu scharf. Er verklagte den Laden auf 100.000 US-Dollar Schadensersatz und scheiterte, laut Medienberichten .

New Yorker Salsa auf einem Taco – zu viel für einen Deutschen, der angeblich nie scharf isst. (Symbolfoto) © 123RF/ange1011

Wie es in Gerichtsdokumenten eines US-Bezirksgerichts hieß, reiste der Deutsche im August 2024 in die USA, besuchte am New Yorker Times Square eine Filialle der Kette "Los Tacos No. 1". Dort probierte er eine grüne Salsa, erlitt jedoch angeblich heftige körperliche Symptome.

"Mir war zu heiß. Mein Kopf, mein Verstand", zitiert die New Yorker Seite Gothamist den deutschen Touristen Faycal M. aus Baden-Württemberg. Seine Zunge habe gebrannt, sein Gesicht wäre rot angelaufen und er hätte Herzrasen bekommen. Später seien noch Magen-Darm-Beschwerden sowie Mundgeschwüre hinzugekommen.

"Da es für mich in meiner kleinen deutschen Heimatstadt keine Möglichkeit gibt, Tacos zu essen, habe ich in New York City nach einem guten Taco-Restaurant gesucht", schrieb M. in seiner Klage.

"Für jemanden wie mich, der in Deutschland lebt und nie scharf isst, war das ein sehr großer Schock, sowohl körperlich als auch geistig", so seine Worte. Ein US-Richter hielt nicht viel von den Ausführungen des Touristen.