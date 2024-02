04.02.2024 13:29 Er tauchte nicht mehr auf! Mann ertrinkt im See vor American-Football-Stadion

Ein Mann Anfang 20 wurde dabei gesehen, wie er in den See vor dem SoFi-Stadion in Inglewood (Kalifornien, USA) eintauchte - und nicht wieder herauskam.

Von Chris Pechmann

Inglewood (USA) - Ein Mann Anfang 20 wurde dabei gesehen, wie er in den See vor dem SoFi-Stadion in Inglewood (Kalifornien, USA) eintauchte - und nicht wieder herauskam. Ein Mann Anfang 20 ertrank anscheinend vor dem SoFi-Stadion in Inglewood. Dort fand 2022 der Super Bowl LVI statt. © Maximilian Haupt/dpa Dies gab die örtliche Polizei gegenüber der Los Angeles Times bekannt. Der Mann tauchte laut dem Bericht am vorgestrigen Freitag, gegen 21.30 Uhr (Ortszeit), in das Wasser vor dem American-Football-Stadion ein. Ein Tauchteam der Beamten soll anschließend nach ihm gesucht haben, gegen 23 Uhr (Ortszeit) hätten Rettungskräfte den Mann aus dem Wasser gezogen. Versuche einer Herz-Lungen-Wiederbelebung blieben laut Angaben erfolglos - man habe ihn noch vor Ort für tot erklärt. "Mit großer Traurigkeit haben wir gestern Abend vom Tod eines Menschen erfahren", heiße es in einer Erklärung des SoFi-Stadions, die der Zeitung vorliegt. "Unser tiefstes Beileid gilt der Familie und den Freunden des Verstorbenen. Unsere Gedanken sind in dieser schweren Zeit bei ihnen." Die Polizei Inglewood ermittelt, wie es zu dem Todesfall kommen konnte. (Symbolbild) © 123rf/Michele Ursi Jetzt soll die Polizei ermitteln, ersten Vermutungen der Behörden zufolge ist der Mann wohl ertrunken.

