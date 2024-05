Lieber saufen gehen! Opa steckt obdachloser Frau Geld zu, damit sie auf seine Enkelin (7) aufpasst

Sacramento (USA) - Ein Mann aus den USA soll einer obdachlosen Frau 20 Dollar zugesteckt haben, damit sie auf seine Enkelin aufpasst, während er in eine Bar gehen kann. Als der Suff-Opa die Kleine nach Stunden abholen wollte, fehlte von der Siebenjährigen allerdings jede Spur.

Was folgte, war ein Großeinsatz, berichtet die örtliche Polizei bei Facebook .

In seiner Verzweiflung sprach er Passanten an, welche wiederum die Polizei informierten.

Der angetrunkene Mann ging mit der Enkeltochter im Schlepptau zur "Cinder's Bar" im Großraum Sacramento. Weil die Kleine ihm beim Zechen aber offenbar lästig war, kam Warren auf eine Idee: Er sprach die ihm unbekannte Obdachlose Lauren Juppe an, steckte ihr 20 Dollar (18,63 Euro) zu und drängte sie, auf das kleine Mädchen "aufzupassen".

Jason Warren hatte nur einen Job: Der 54-Jährige sollte am Dienstag für ein paar Stunden auf seine Enkeltochter (7) aufpassen. Doch Warren hatte offenbar andere Pläne, berichtet " New York Post ".

Auch "Babysitterin" Juppe erfuhr davon. Sie brachte das Mädchen umgehend zur Bar zurück und übergab es dort der Polizei.

Die Frau schilderte, wie Warren ihr Geld gegeben habe, damit sie mit der Kleinen in einem Secondhand-Shop abhängen soll, während er trinken geht. Weil der Mann aber so betrunken gewirkt habe, dass er sich beim besten Willen nicht um seine Enkelin habe kümmern können, sei sie mit der Kleinen in ihr "Lager" gegangen und habe ihr dort etwas zu essen gegeben.

Das Kind bestätigte die Angaben von Juppe. Eine medizinische Untersuchung vor Ort ergab, dass es dem Mädchen gut ging.

Die Polizei spricht mit Blick auf Juppe von einem "Schutzengel". Der Opa wurde hingegen festgenommen. Er muss sich wegen Kindeswohlgefährdung und anderer Vorwürfe verantworten. Seine Kaution wurde auf 75.000 Dollar festgelegt.