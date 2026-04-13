Eskalation vor laufender Kamera: Mann bedroht Familie und bricht in Haus ein

Fairfield (Kalifornien/USA) - Was eine Türkamera im US-Bundesstaat Kalifornien einfing, jagt vielen einen Schauer über den Rücken: Ein Fremder tauchte plötzlich vor einem Einfamilienhaus auf und wurde innerhalb weniger Minuten zur akuten Bedrohung.

Eine Türkamera filmte die schockierenden Szenen. © Screenshot/Facebook/

Zunächst wirkte der 30-Jährige noch ruhig. Er klingelte, sprach über die Gegensprechanlage und fragte, ob "alles in Ordnung" sei, wie die New York Post berichtet.

Doch schnell wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Der Mann begann, merkwürdige Fragen über die Tochter der Familie zu stellen.

Als der Hausbesitzer – der zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort war – ihn über die Kamera aufforderte, zu verschwinden, kippte die Situation abrupt.

Der Fremde wurde aggressiv. Er hämmerte gegen die Tür, riss die Klingel ab und stieß Drohungen aus. Schließlich versuchte er sogar, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Währenddessen befanden sich die Ehefrau und ein Kind allein im Haus.

Was dann passierte, machte die Situation noch dramatischer: Der Mann fand einen Weg hinein. Laut Polizei gelangte er durch eine Schiebetür ins Haus. Für die Familie begannen Momente purer Angst.