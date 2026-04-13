Eskalation vor laufender Kamera: Mann bedroht Familie und bricht in Haus ein
Fairfield (Kalifornien/USA) - Was eine Türkamera im US-Bundesstaat Kalifornien einfing, jagt vielen einen Schauer über den Rücken: Ein Fremder tauchte plötzlich vor einem Einfamilienhaus auf und wurde innerhalb weniger Minuten zur akuten Bedrohung.
Zunächst wirkte der 30-Jährige noch ruhig. Er klingelte, sprach über die Gegensprechanlage und fragte, ob "alles in Ordnung" sei, wie die New York Post berichtet.
Doch schnell wurde klar, dass etwas nicht stimmte. Der Mann begann, merkwürdige Fragen über die Tochter der Familie zu stellen.
Als der Hausbesitzer – der zu diesem Zeitpunkt nicht vor Ort war – ihn über die Kamera aufforderte, zu verschwinden, kippte die Situation abrupt.
Der Fremde wurde aggressiv. Er hämmerte gegen die Tür, riss die Klingel ab und stieß Drohungen aus. Schließlich versuchte er sogar, sich gewaltsam Zutritt zu verschaffen. Währenddessen befanden sich die Ehefrau und ein Kind allein im Haus.
Was dann passierte, machte die Situation noch dramatischer: Der Mann fand einen Weg hinein. Laut Polizei gelangte er durch eine Schiebetür ins Haus. Für die Familie begannen Momente purer Angst.
Der Vater versuchte, sich mit einer Schaufel zu verteidigen
Der Familienvater, der alles über die Kamera mitverfolgt hatte, raste zurück nach Hause. Dort kam es zur Eskalation. Mit einer Schaufel bewaffnet stellte er sich dem Eindringling entgegen. Es entstand ein heftiger Kampf, bei dem beide Männer verletzt wurden.
Kurz darauf traf die Polizei ein und nahm den Verdächtigen fest. Er wurde ins Krankenhaus gebracht und später in Gewahrsam genommen. Das Video verbreitete sich anschließend rasant im Netz. Viele zeigten sich schockiert über das Verhalten des Mannes.
Trotz der dramatischen Szenen gab es zumindest eine gute Nachricht: Die Frau und das Kind blieben körperlich unverletzt.
Titelfoto: Screenshot/Facebook/Fairfield, CA Police Department