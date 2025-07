"Extrem unterernährter" Siebenjähriger jahrelang in Schrank gefoltert

Am 15. Juli erhielt das Polizeirevier in Russelville einen schockierenden Anruf. Demnach lag ein Junge in einem Kinderkrankenhaus, sein Zustand höchst kritisch.

Von Svea Nieberg

Russellville (Arkansas/USA) - Dieser Fall ließ selbst gestandenen Beamten die Haare zu Berge stehen. Am 15. Juli erhielt das Polizeirevier in Russelville im US-Bundesstaat Arkansas einen schockierenden Anruf. Demnach lag ein Junge in einem Kinderkrankenhaus, sein Zustand höchst kritisch.

Alles in Kürze Siebenjähriger Junge in Arkansas extrem unterernährt und gefoltert.

Junge wog nur 12 Kilogramm und war jahrelang in Schrank eingesperrt.

Eltern hatten genug Geld und Essen, ließen Sohn aber verhungern.

Weitere Kinder im Haushalt bestätigen regelmäßige Bestrafung.

Eltern sitzen in Untersuchungshaft, Sohn bleibt im Krankenhaus. Mehr anzeigen

Katelyn Freemann soll ihr Kind über Jahre hinweg in einem Schrank gefoltert haben. © Pope Country Der Siebenjährige sei "blass und schwach" und mit gerade einmal zwölf Kilogramm "extrem untergewichtig". Wie True Crime News berichtete, wirkte es auf die Mediziner so, als sei er über Jahre hinweg unterernährt worden. Die Beamten machten sich sofort auf den Weg zum Elternhaus des Jungen. Was sie dort vorfanden, ließ ihnen die Herzen in die Hosen rutschen: eine umgebaute Abstellkammer, in der der Junge gehaust haben musste. Darin ein Seil, an dem er wohl regelmäßig festgebunden wurde. Der Boden des Zimmers war bedeckt mit Urin und Fäkalien, die Wände waren heruntergekommen, genauso die Tür zum Schrank.

Junge weiterhin in kritischem Zustand im Krankenhaus