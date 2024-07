Seit vier Jahren wählt eine Frau fast täglich den Notruf: Damit kostet sie einer Person das Leben

Kesha S. Kennedy (34) hat seit 2020 über 400 Mal den Notruf angerufen. (Symbolbild) © JAMIE SQUIRE / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP

Am vergangenen Montag, dem 15. Juli, bekannte sich die 34-jährige Kesha S. Kennedy vor Gericht schuldig wegen der Störung öffentlicher Dienste und falschen Alarmen.

Durch ihre stetigen Anrufe bei den Notfalldiensten - seit 2020 hatte man 400 Anrufe verzeichnet - wurden diese von echten Notfällen abgehalten. So hatte Kennedy mehrmals in der Woche, teilweise sogar mehrmals am Tag, die 911 gewählt und sich vom Rettungsdienst ins Krankenhaus fahren lassen.

Wie aus einer Pressemitteilung von Muskingum County hervorgeht, führte einer der Anrufe dazu, dass sich die Feuerwehr in Zanesville nicht um eine Person kümmern konnte, die nicht mehr atmete. Diese Person verstarb später, denn die Ersthelfer waren mit Kennedys unechtem Notfall beschäftigt.

Auch bei einem örtlichen Brand soll die Feuerwehr wegen Kennedys falschen Anrufen unterbesetzt gewesen sein.