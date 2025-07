Familie wird von Sturzfluten überrascht: Dann trifft der Vater eine Entscheidung

Ingram (USA) - Bei dem Versuch, seine Familie vor den verheerenden Überschwemmungen in Texas zu retten, kam ein junger Familienvater ums Leben.

Julian Ryan (†27) galt als lebensfroh und hilfsbereit. Der junge US-Amerikaner starb bei den heftigen Überflutungen in Texas. © gofundme

Zusammen mit seiner Verlobten Christinia Wilson und ihren beiden sechs und 14 Monate alten Kindern kauerte Julian Ryan (†27) im Schlafzimmer des Trailer Homes - eine Art Wohnanhänger - in Ingram.

Am Freitag gegen 4 Uhr morgens (Ortszeit) wurde die Familie durch die Sturzfluten des Guadalupe River wachgerüttelt, wie die New York Times berichtete.

"Es fing einfach an, hereinzuströmen, und wir mussten mit der Tür kämpfen, um sie zu schließen, damit nicht zu viel Wasser hereinkam", sagte Christinia gegenüber einem lokalen TV-Sender.

Sie hatte zuvor bereits mehrfach den Notruf gewählt - doch niemand kam, um der Familie zu helfen.

Während die beiden Babys bereits auf einer schwimmenden Matratze hockten, brach die Tür des Hauses auf und überflutete den Raum. Julian griff zu einer drastischen Maßnahme, um seine Familie zu retten.

Mit einem kräftigen Faustschlag schlug der junge Vater ein Loch in das Schlafzimmerfenster - und durchtrennte dabei eine Arterie in seinem Arm. "Es tut mir leid, ich werde es nicht schaffen. Ich liebe euch alle", sagte Julian zu seiner Familie, als er in dem überfluteten Schlafzimmer verblutete.

Durch die Kraft des eindringenden Wassers wurde der Wohnwagen schließlich in zwei Hälften gerissen, wodurch sich Christinia mit den beiden Kindern nach draußen retten konnte.